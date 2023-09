Chi è la fidanzata di Dario Aita, tutto su Elena Gigliotti: età, fisico, lavoro

Elena Gigliotti è la fidanzata di Dario Aita attore palermitano in rampa di lancio che ha riscosso un grandissimo successo grazie alla serie Netflix La legge di Lidia Poët. La donna è collega del suo compagno, anche lei infatti è attrice, originaria di Catanzaro ma per anni ha vissuto a Genova per frequentare la scuola del Teatro Stabile. La coppia sta insieme da ben dieci anni, da quando il 7 febbraio del 2013 è iniziato tutto tra di loro.

Dopo la fine degli studi di Elena la coppia ha deciso di trasferirsi a Roma dove continuano a vivere insieme. Insieme i due stanno lavorando a crescere nel mondo del cinema con fortune alternate. Tra i film più noti in cui la ragazza ha recitato c’è sicuramente Il giorno e la notte di Daniele Vicari girato in remoto nel 2020 durante il lockdown da Coronavirus dove c’era anche Dario. La vedremo inoltre in sala dal prossimo 14 settembre in L’invenzione della neve nel ruolo di Carmen.

Chi è Dario Aita?

Dario Aita, il fidanzato di Elena Gigliotti, è nato a Palermo il 25 gennaio del 1987. Dopo aver preso il diploma classico al Liceo Giovanni Meli della sua città si è diplomato al Teatro Stabile proprio insieme alla sua compagna a Genova. Nel 2009 Dario ha esordito sul grande schermo grazie al film La prima linea di Renato De Maria. Sul piccolo schermo invece è arrivato nel 2011 quando ha recitato in sei episodi della serie Il segreto dell’acqua.

Dario si è anche messo alla prova con la regia di un cortometraggio quando nel 2015 ha diretto PGR insieme a Pierpaolo Spollon. Si tratta di un professionista serio e preparato che nonostante la giovane età sicuramente riuscirà a imporsi all’attenzione del pubblico grazie alla sua bravura e alla sua preparazione. Vedremo quali saranno i suoi prossimi lavori e quali quelli della sua compagna.