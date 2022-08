Chi è la fidanzata di Eros Ramazzotti? Età, Instagram, altezza

Eros Ramazzotti, cantante italiano amato in tutto il mondo e una vera e propria mega star all’estero, continua a far parlare di sé e della sua vita sentimentale. Ogni estate, infatti, gli viene attribuita una nuova fidanzata o una fiamma dal volto sempre diverso. La stagione 2022 conferma questo trend, rendendolo uno dei personaggi più chiacchierati dello spettacolo italiano. (Oltre al gossip ti interessa il calcio mercato? Approfondisci su calciomercato.net)

Il gossip, inoltre, è uno dei grandi piaceri della vita se non delle chiacchiere leggere da scambiare sotto l’ombrellone durante le ore più afose delle lunghe giornate di agosto. Chi non ama ipotizzare e fantasticare sulla vita delle star, sicuramente eccitante e piena di avvenimenti? Si tratta di una distrazione innocua e spesso molto divertente, perfetta per momenti di relax lontani dal posto di lavoro.

Ma chi è, dunque, la nuova presunta fiamma del sempre affascinante Eros, ex marito della showgirl svizzera Michelle Hunziker (anche lei al centro delle chiacchiere da qualche mese, ovvero dalla rottura del matrimonio con Tommaso Trussardi) e famoso per la sua relazione con la giovane Marika Pellegrinelli? Ecco tutto ciò che si sa sulla vita sentimentale dell’artista!

Chi è la fidanzata di Eros Ramazzotti? Tutto su di lei

Qualche settimana fa, l’interprete di Un’emozione per sempre è stato pizzicato in dolce compagnia per un weekend al mare. Alcuni scatti teneri e anche un po’ hot sono stati pubblicati dalla rivista di gossip Novella 2000, scatenando la fantasia più fervida di tutti i fan o dei lettori che amano tirare ad indovinare sulla vita romantica di attori e big. Un fine settimana molto intimo sembrava profilarsi davanti alle telecamere, con tanto di coccole, risate ed abbracci.

Non è la prima volta che Eros viene paparazzato a sua insaputa in atteggiamenti ambigui o intimi con una donna, trovandosi dunque al centro di chiacchiere e speculazioni riguardo la loro identità.

Età, altezza, Instagram

Il luogo del “misfatto” sarebbe l’isola greca di Mykonos, dove la coppia in costume da bagno è stata catturata mentre fa il bagno al mare ed in piscina, tra schizzi e risate, abbracci e crema spalmata.

Lo scorso anno, l’identità della donna in compagnia dell’artista è stata identificata con la giovane Marta Delogu. Tuttavia, dopo la diffusione del pettegolezzo, la star ha smentito qualsiasi tipo di coinvolgimento sentimentale con la ragazza, definendola prettamente un’amica. Riguardo la donna ritratta negli ultimi scatti, invece, non si sa molto: sembra trattarsi di una persona con la quale c’è senza dubbio della grande intimità.

La villa greca che ha ospitato i due è la stessa che occuparono Ramazzotti e la Delogu, definendola un luogo emblematico per il cantante. Sembra difficile riuscire a comprendere chi sia la misteriosa ragazza protagonista del gossip, in quanto non è facile decifrare i suoi lineamenti e non sembra appartenere in alcun modo al mondo dello spettacolo.

Nessuno, dunque, ha mai visto la bella bruna in TV o tra le pagine di una magazine: la sua identità, al momento, è al sicuro (e così il tipo di relazione che tiene in piedi con il poeta romano, famoso per i suoi pezzi d’amore struggenti.