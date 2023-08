Chi è la fidanzata di Filippo Bisciglia, tutto su Pamela Camassa: età, fisico, lavoro

La fidanzata di Filippo Bisciglia è altrettanto famosa quanto lui, si tratta di Pamela Camassa. Bella, semplice e solare è stata naufraga a L’Isola dei Famosi 2023 riscuotendo grande successo oltre che attirando gli occhi dei social anche per via di un fisico davvero stratosferico. La coppia sta da tempo insieme e ha uno splendido legame anche se i due al momento non hanno avuto ancora figli.

Pamela è nata a Prato il 22 aprile del 1984. Dopo essersi diplomata in ragioneria all’ITC Dagomari nel 2000 ha debuttato ad appena 16 anni come attrice nel film Via del Corso di Adolfo Lippi interpretando addirittura il ruolo di protagonista al fianco di altre due giovani promettenti e cioè Laura Chiatti e Ilaria Spada. Nel 2002 ha vinto Miss Mondo Italia così è andata a rappresentare il paese in Miss Mondo, ma ha rinunciato per protesta contro il trattamento ricevuto dalle donne in Nigeria, paese ospitate in quella edizione.

Chi è Pamela Camassa la fidanzata di Filippo Bisciglia?

Nel 2005 continua la carriera della fidanzata di Filippo Bisciglia che diventa tra le protagoniste di Miss Italia partecipando al concorso e arrivando terza, quell’anno vincerà Edelfa Chiara Masciotta. L’anno dopo arriva l’esordio in televisione quando insieme a Laura Barriales e Natalia Bush è valletta nel programma di Carlo Conti su Rai 1, I raccomandati.

Sempre nel 2006 partecipa a Ballando con le Stelle arrivando seconda in coppia con Angelo Madonia. L’anno dopo partecipa all’edizione ucraina del programma. Nel 2019 arriva forse il momento più alto della sua vita professionale quando vince Amici Celebrities. Ha partecipato a tanti altri programmi televisivi come La Talpa, I migliori anni, Selfie le cose cambiano ottenendo sempre delle risposte di pubblico e critica molto interessanti. Sul piccolo schermo ha recitato nella serie I delitti del BarLume in alcuni episodi e anche in questo caso la critica con lei è stata benevola.