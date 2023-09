Chi è la fidanzata di Ivan Provedel, tutto su Giuditta: figlio, età, fisico

La fidanzata di Ivan Provedel si chiama Giuditta Capecchi, la coppia ha avuto un figlio due anni fa. Non sappiamo molto però della sua vita privata né dell’età né del suo lavoro visto che la coppia è molto riservata e non vuole per forza esporsi davanti al pubblico raccontandosi. A questo punto però appare evidente che la ragazza non sia al centro del mondo dello spettacolo, perché non l’abbiamo mai vista in televisione.

Sui social network Giuditta ha quasi 4mila follower e posta spesso foto del bimbo. Nella descrizione scrive semplicemente che vive tra Firenze e Roma, che è madre di Alexander e anche di Nina un cagnolino che condivide insieme al compagno Ivan. Mora e bellissima ha un fisico da modella, scolpito. Alta e con uno splendido tatuaggio sul braccio sinistro è in grande forma e sicuramente amerà la palestra per essere così scolpita. Con Ivan c’è una storia d’amore davvero bellissima.

Ivan Provedel e un momento straordinario

Ivan Provedel sta vivendo un momento davvero straordinario di forma e in continua a scesa. Portiere straordinario si è guadagnato la Nazionale, però c’è da dire che in questo momento il gol segnato allo scadere in Champions League contro l’Atletico Madrid si è preso tutte le prime pagine. Ricordiamo che da giovanissimo faceva il centravanti e che il gol lo aveva già segnato in passato, ma farne uno in Serie B non ti da la visibilità di segnarne uno in Champions.

Ora Ivan è sulle prime pagine ed è riuscito finalmente a prendersi tutte le emozioni che merita perché è un bravo ragazzo, una persona seria e in grado di mettersi sempre alla disposizione della sua squadra e dell’allenatore. E chissà che questi calci d’angolo nel finale non possano diventare un fattore quando la Lazio sarà sotto e che Provedel non possa segnare ancora.