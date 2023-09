Chi è la fidanzata di Matteo Berrettini, tutto su Giorgia Palmas: età, Velina, fisico

Melissa Satta è ormai da un po’ la fidanzata di Matteo Berrettini noto tennista amatissimo dal pubblico italiano. Per un periodo la ragazza ha dovuto sopportare, proprio per questa relazione delle dicerie assurde e inaccettabili. Infatti si è detto che portasse sfortuna al ragazzo non proprio in un grande momento di forma soprattutto dal punto di vista fisico. Parole ovviamente senza senso, eccessive e che hanno lasciato un po’ di amaro in bocca a entrambi.

La coppia si è conosciuta casualmente a Miami e da quel momento non sono stati più in grado di separarsi, vivendo una relazione piena di emozioni e in grado di conquistare i cuori di molti tifosi. Non tutti perché come detto alcuni si sono anche divertiti a creare senza motivo sterili polemiche.

Melissa Satta, chi è la fidanzata di Matteo Berrettini?

Melissa Satta la conoscevamo tutti anche prima che diventasse la fidanzata di Matteo Berrettini soprattutto per il suo passato da Velina a Striscia la Notizia anche se va detto che non ha fatto solo quello. La ragazza è nata a Boston il 7 febbraio del 1986 da genitori di Sassari che si trovavano in America per motivi di lavoro. Durante il periodo del liceo ha praticato molti sport tra cui anche il karate che l’ha portata a diventare cintura marrone. Inoltre ha giocato anche a calcio nella squadra femminile del Quartu Sant’Elena.

A sedici anni ha iniziato a fare la modella grazie all’agenzia Venus Dea di Cagliari. Nel 2004 ha preso il diploma al liceo classico Siotto Pintor di Cagliari per trasferirsi a Milano e iscriversi alla IULM senza riuscire a terminare gli studi. Oltre alla Velina ha fatto altri programmi tra cui soprattutto Controcampo come co-conduttrice nella stagione 2009/10 e nello stesso ruolo Tiki Taka tra il 2013 e il 2018. Alle spalle ha una storia d’amore con Christian Vieri e Kevin Prince Boateng.