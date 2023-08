Chi è la fidanzata di Maurizio Lastrico: nome, età, lavoro e figli

La fidanzata di Maurizio Lastrico è avvolta dal mistero, questo perché l’attore ligure è davvero molto riservato e non ha mai voluto rivelarle l’identità. Il comico ha svelato di averla incontrata proprio poco prima del lockdown da Coronavirus e che da quel momento i due hanno iniziato a legare costruendo un rapporto davvero di straordinaria intensità. L’artista ha specificato di averla incontrata sul posto di lavoro a teatro e che dunque fa il suo stesso lavoro, ma non dovrebbe essere nota al grande pubblico.

Tempo fa era circolata l’indiscrezione che si trattasse di Maria Chiara Giannetta, cosa che però non è stata mai confermata. Non dovrebbe dunque essere lei la sua amata anche se tra i due attori c’è uno splendido rapporto. Maria Chiara è fidanzata da oltre cinque anni con Davide Marengo, regista e sceneggiatore. Proprio chi aveva messo in piedi la voce della storia della donna con Lastrico aveva parlato di una rottura che in realtà non c’è mai stata.

Chi è la fidanzata di Maurizio Lastrico?

Nonostante Maurizio Lastrico sia un ligure molto atipico, in quanto estroverso e sempre pronto al dialogo sia con i colleghi che con i fan, non ha voluto svelare pressoché nulla sulla sua vita privata. L’unica cosa che ha detto è che tra i due le cose vanno a gonfie vele. Tempo fa YouMovies specificò che il loro rapporto stava crescendo e che avrebbero lavorato insieme ma che per colpa del lockdown tutto si fermò e decisero di vivere insieme.

Lastrico è un uomo felice e raggiunti i 44 anni ha deciso di salvaguardare la sua famiglia da tutto il caos mediatico che si scatena attorno ai nomi dei vip. Sicuramente Lastrico è un personaggio molto apprezzato e siamo sicuri che al suo fianco ci sia una donna altrettanto bella e intelligente come proprio è lui.