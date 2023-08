Chi è la fidanzata di Michael Ballack, tutto su Sophia Schneiderhan: modella, età, fisico

La fidanzata di Michael Ballack si chiama Sophia Schneiderhan ed è un’amica del figlio del calciatore scomparso in un incidente in Portogallo. La Bild ha raccontato per la prima volta l’inizio della storia tra l’ex calciatore di 46 anni e la modella 22enne. Proprio a causa del grande lutto la coppia si sarebbe avvicinata senza trovare problemi nella differenza di età di ben 24 anni. Alcuni scatti hanno ritratto i due baciarsi teneramente e fatto scattare i paparazzi di tutto il mondo sull’attenti.

Non sappiamo molto su questa ragazza castana e dal fisico slanciato. Ovviamente dal cognome capiamo che è tedesca e dagli scatti presi in rete che partecipa attivamente al mondo della moda. Ma è ancora molto giovane e probabilmente nemmeno lei è stata in grado finora di capire che cosa avrebbe voluto fare della sua vita.

Sophia Schneiderhan, fidanzata Michael Ballack: chi è?

Su Instagram la fidanzata di Michael Ballack, Sophia Schneiderhan, ha poco più di 60mila follower e condivide le sue passioni Vediamo che appartiene all’entourage della Louisa Models e che ama particolarmente fare scatti in costume e al mare. Gambe chilometriche, ventre scolpito è una ragazza davvero bellissima che è riuscita a far girare la testa a Ballack dopo il momento più complicato della sua vita con la scomparsa prematura del figlio.

La ragazza non ama molto fotografarsi con Michael ed è piuttosto riservata sulla sua vita tanto che nella bio di Instagram non compare molto come invece in quella di altre persone. Sguardo dolcissimo e occhi chiari è una ragazza davvero splendida e in grado di far emozionare anche solo chi la guarda. Tra le altre passioni che notiamo c’è sicuramente quella per i viaggi, rappresentata da tantissime foto scattate in giro per il mondo. E chissà che per lei non ci sia presto la possibilità di ritrovarsi anche nel mondo dello spettacolo.