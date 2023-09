Chi è la fidanzata di Tananai, tutto su Sara Marino: età, fisico, lavoro

La fidanzata di Tananai si chiama Sara Marino e i due stanno insieme dall’estate del 2020 quella dopo la prima ondata di Coronavirus. I due sono molto innamorati e nonostante il cantante si diventato famoso dopo averla conosciuta ancora prova un grande sentimento nei suoi confronti. La notorietà non l’ha dunque travolto. Capello a caschetto corto e viso dolcissimo la ragazza è veramente molto carina.

Di lei l’artista ha detto: “L’ho conosciuta durante una serata. L’ho scelta perché è particolare. Non vive a casa mia, ma lo spazzolino ce l’ha a casa, così come le ciabatte. Sono molto innamorato”. La ragazza ha studiato architettura al Politecnico di Milano e dopo la laurea nel 2019 ha iniziato a lavorare in questo mondo con grande voglia, passione e determinazione. Sui social network si descrive come architetto junior, ma di lei non sappiamo molto visto che non appartiene al mondo dello spettacolo.

La polemica su Tananai

Tananai di recente si è reso protagonista di una polemica travolgente. Il cantante si sarebbe dovuto esibire al Palazzo Rosso a Polesella, ma l’artista è arrivato in ritardo e ha cantato solo quindici minuti a fronte del cachet che si dice fosse di 50mila euro. Sarebbe dovuto salire sul palco alle 23.30 invece è arrivato poco prima dell’una quando avrebbe dovuto cantare un’ora all’interno di un dj set all’Elysium Festival.

Non sono mancate le polemiche sui social network di chi aveva speso i 70 euro di biglietto solo per vederlo e alla fine è rimasto a bocca asciutta senza poter contare sulla sua esibizione e ritrovando dunque a dover prendere atto della sua assenza ingiustificata. Tananai, sempre molto carino con i suoi fan, al momento ha deciso di non chiarire la questione non spiegando quelli che sono stati i motivi che l’hanno portato ad arrivare così in ritardo.