Chi è la fidanzata di Ultimo? Nome, età, Instagram

Ultimo, nome d’arte di Niccolò Moriconi, è un cantante italiano molto amato con all’attivo brani di grande successo nonché vincitore del Festival di Sanremo nuove proposte nel 2018. Ma in merito alla sua vita privata sono molti a chiedersi chi sia la fidanzata di Ultimo. Attualmente pare infatti che il cantante sia fidanzato con Jacqueline Luna Di Giacomo, figlia di Heather Parisi.

Jacqueline, fidanzata di Ultimo: vita privata e Instagram

Jacqueline Luna Di Giacomo, classe 2000, è nata a Roma dalla relazione tra la show girl Heather Parisi e l’ex compagno Giovanni di Giacomo. La ragazza ha altri tre fratellastri che vedono in comune soltanto la madre: una sorella maggiore e altri due fratelli gemelli minori.

Jacqueline non ha mai nascosto i difficili rapporti con la madre che da qualche anno vive ad Hong Kong. Lei stessa ha vissuto lì per tre anni per poi tornare in Italia. Ad oggi si sposta tra Roma e Los Angeles e ha da poco superato gli studi alla New York Accademy College of Visual and Performing Arts. Jacqueline coltiva infatti il sogno di lavorare nel mondo del cinema.

Le stessa racconta questo attraverso il suo profilo Instagram rintracciabile con il nickname @givemetartare. Sempre sul suo profilo social sono presenti anche diverse foto con il fidanzato Ultimo che rimarcano la loro forte complicità.