Chi è la fidanzata di Vittorio Brumotti, tutto su Annachiara Zoppas: età, fisico, lavoro

Annachiara Zoppas è la bellissima fidanzata di Vittorio Brumotti noto inviato di Striscia la Notizia che spesso si è ritrovato a passare dei guai non indifferenti a causa dello spaccio di droga che ha visto protagonisti quelli che ha filmato per documentare con attenzione tutto. Biondissima e con un fisico scolpito la donna è veramente splendida con un viso molto dolce e anche la forza per riuscire sempre e comunque a rimanere vicino al suo uomo anche nei momenti più complicati.

La ragazza è nata nel 1992 a Conegliano Veneto dove ha trascorso tutta la sua infanzia. Il padre è il noto imprenditore Enrico Zoppas che oggi è Presidente del gruppo San Benedetto, la mamma invece è scomparsa prematuramente nel 2007 ed era una bellissima modella cecosclovacca. Proprio da lei la ragazza ha preso il portamento e alcuni aspetti legati al suo fascino davvero inequivocabili.

Annachiara Zoppas, chi è la fidanzata di Vittorio Brumotti?

La fidanzata di Vittorio Brumotti, Annachiara Zoppas, ha studiato il mondo del fashion a livello internazionale. Oltre all’italiano parla altre tre lingue e cioè il russo, l’inglese e il francese. Inoltre ha un grande successo sui social network, soprattutto su Instagram dove pubblica storie della sua vita quotidiana e viene seguita da oltre 100mila follower. Probabilmente anche per lei presto arriverà il momento di esplodere come modella perché bellissima e con un’eleganza incredibile.

Vittorio Brumotti è innamoratissimo e finalmente con lei ha ritrovato la serenità dopo due storie molto importanti. Fino al 2011 l’inviato del tg satirico ideato da Antonio Ricci è stato fidanzato con la nipote di Armani, Roberta. Dal 2012 invece è stato con Giorgia Palmas ex velina di Striscia la Notizia fino alla definitiva rottura avvenuta nel 2017. Soprattutto con quest’ultima ha vissuto una storia che i media hanno raccontato in lungo e in largo per mesi e mesi.