Chi è la figlia di Enzo Biagi, la giornalista Bice Biagi? Causa della morte, malattia e padre.

Le lacrime e il dolore saranno i protagonisti dei funerali di Bice Biagi, fissati per sabato 18 marzo a Pianaccio, dove la donna aveva espresso il suo desiderio di riposare accanto ai suoi cari. Formazione e carriera La Biagi, già iscritta alla Facoltà di Lettere alla Statale di Milano durante i primi movimenti studenteschi, era sempre stata molto attiva nel sostenere le battaglie per la libertà. E da suo padre, il celebre giornalista Enzo Biagi, aveva imparato che il lavoro è il vero strumento per rendere davvero libera una donna. Attraverso la sua attività di giornalista, la Biagi ha raccontato i profondi cambiamenti del mondo e della società, da testimone diretto degli attentati degli anni ’70 fino al ’68 con la rivoluzione culturale. La sua scomparsa è stata definita una perdita dolorosa, un vuoto incolmabile, proprio come quello lasciato dal padre Enzo, fondatore insieme a Bice di Articolo 21.

Il cordoglio dei colleghi

Il mondo del gossip è sconvolto dalla tragica notizia della scomparsa di Bice Biagi, figlia del celebre giornalista Enzo Biagi. La donna è stata sempre coerente con l’insegnamento del padre, coniugando il giornalismo con un forte impegno nella politica, ponendosi sempre in prima linea per la difesa delle libertà e del valore della democrazia. Bice, del resto, è stata una donna combattiva e rigorosa, che fin da giovane studentessa si è dedicata a battaglie di libertà di cui è stata protagonista. La sua scomparsa ha lasciato un vuoto immenso in ognuno di noi, come ha ricordato Emma Petitti.

“Sono rimasto sbigottito e l’apprendere la notizia mi ha fatto davvero molto male. Penso soprattutto alla figlia Lucia, che era attaccatissima alla madre e adesso soffrirà parecchio, e questo mi duole moltissimo”

ha dichiarato Feltri all’Adnkronos, con voce rotta dall’emozione.

Il fondatore di ‘Libero’ ha elogiato le qualità di Bice Biagi come giornalista, definendola “bravissima”, ma ha ammesso che non era molto abile nel valorizzarsi. “Conosceva l’inglese e il francese perfettamente, e io tante volte quando andavo all’estero mi facevo accompagnare perché mi aiutava parecchio“, ha ricordato sorridendo Feltri. Riguardo al rapporto con il padre Enzo, Feltri ha sottolineato che Bice era molto simile a lui, ma non aveva la stessa personalità. “Non gliene fregava neanche niente di svettare. Anche se poi ha fatto una carriera più che buona“, ha concluso commosso Feltri.