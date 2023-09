Chi è la figlia di Fiorello, tutto su Angelica: età, lavoro, Olivia

Angelica è la figlia di Fiorello e Susanna Biondo. Nata il 28 giugno del 2006 l’anno prossimo compirà la maggiore età. Amatissima dal papà e dalla mamma ha fatto di recente commuovere proprio Rosario, che di fronte a una sua sorpresa in diretta a Viva Rai2! è scoppiato a piangere. La ragazza infatti ha fatto una sorta di auguri cantati che hanno dimostrato come a livello di bravura abbia ripreso certamente dal padre.

Oggi la ragazza frequenta il liceo classico Dante Alighieri di Roma. Si è deciso di tenerla un po’ lontano dai fari del mondo dello spettacolo per proteggerlo dalle insidie di questo visto che ha un padre così famoso. Si sta godendo la sua età pensando però anche al futuro. Non sappiamo se ripercorrerà la strada del padre, quello che appare evidente è che ha tante qualità anche dal punto di vista artistico. La scelta di cosa fare starà a lei.

Senza dimenticare Olivia

Oltre ad Angelica Fiorello ha un’altra figlia e cioè Olivia avuta dalla moglie Susanna Biondo in una storia d’amore precedente. Il noto showman ha sempre dimostrato grande affetto nei suoi confronti, crescendo insieme a lei. Oggi la ragazza ha ventott’anni e con Rosario ha costruito uno splendido rapporto tanto da considerarlo come secondo papà. Sui social network i due spesso si sono divertiti esibendosi in simpatici sketch.

Al momento la giovane ha deciso di rimanere lontana dal mondo dello spettacolo e per questo non l’abbiamo vista molto presente sui social network o negli spettacoli del padre. Non sappiamo, visto che è molto riservata, cosa faccia nella vita e quale strada abbia deciso di intraprendere. Non possiamo escludere che come la mamma lavori dietro le quinte nell’azienda di famiglia legata a post produzioni. Non ci sono però informazioni a confermare questa ipotesi comunque molto accreditata.