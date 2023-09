Chi è la mamma di Elisabetta Gregoraci, tutto su Melina Francavilla

La mamma di Elisabetta Gregoraci si chiamava Melina Francavilla. La donna è scomparsa il 4 marzo del 2010 quando la figlia aveva appena 31 anni. La splendida signora fu colpita da un tumore al seno e la showgirl non è mai mancata di ricordarla con grande affetto e dispiacere per come sono andate le cose. Di recente è tornata a parlare della mamma sui social network postando una foto mentre accarezzava la sua foto al cimitero. Stavolta ha deciso di fare una dedica ancora più dolce.

Pubblicando una foto del mare di notte Elisabetta ha scritto: “Ciao Mamma questa sera parlavo di te a cena… della donna straordinaria che sei stata.... ti dedico questa foto che a me piace molto… Manchi”. La donna sicuramente è stata una presenza importante della nostra Elisabetta alla quale rimarrà per sempre affezionata e per la quale spenderà ancora parole sempre però riservando il mondo privato visto che è una donna che ha sempre diviso il lavoro dalla privacy.

Melina Francavilla, la mamma di Elisabetta Gregoraci

Quello che dispiacerà molto a Elisabetta Gregoraci è che sua mamma Melina Francavilla non ha avuto nemmeno l’opportunità di conoscere la persona più importante per lei e cioè suo figlio Nathan Falco. Il ragazzo è nato dalla storia d’amore con Flavio Briatore proprio un mese dopo la morte della donna e cioè il 18 marzo del 2010. Mamma Melina aveva avuto invece modo di conoscere Flavio proprio perché il matrimonio con la figlia era arrivato il 14 giugno del 2008 due anni prima del suo decesso.

Tra i due c’era un rapporto molto stretto e la donna molto spesso ricorda con quale grandissimo affetto considerava la mamma. Non possiamo che augurarle di trovare la serenità per ricordare con grande affetto la madre e non col dolore per la sua morte, consapevoli che questo non passerà comunque ma magari si potrà gestire.