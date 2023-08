Chi è la moglie di Aboubakar Soumahoro, tutto su Liliane Murekatete: età, figli, lavoro

Si torna a parlare di Aboubakar Soumahoro in merito alla moglie Liliane Murekatete e la diffusione di alcuni scatti che ritraggono la donna senza veli. La donna si era detta per questo episodio “devastata psicologicamente” per uno scandalo davvero incredibile. Il fotografo Elio Leonardo Carchidi ha parlato ai microfoni di Dagospia dove ha specificato che quegli scatti risalgono al 2012 e che non c’è stato nessun tipo di pagamento in merito: “Sono sommerso dai download, dalle persone che mi chiamano e scrivono per vederle e dai giornalisti. Sono spiazzato perché non era questo il mio obiettivo”. Questi è tra gli indagati dopo la denuncia della donna.

L’ipotesi è quella di diffusione illecita di dati sensibili con una denuncia partita nel dicembre del 2022. Altre persone invece sono indagate per diffamazione e ulteriore condivisione degli scatti. La donna si trova dentro un’altra indagine, indagata dalla Procura di Latina per quella che è stata la gestione della cooperativa Karibu. All’interrogatorio l’uomo ha svelato che le foto non fossero pubblicate alla fama dell’uomo che all’epoca non era noto.

Liliana Murkatete, chi è la moglie di Aboubakar Soumahoro?

La splendida Liliana Murkatete è nata 45 anni fa in Rwanda in una famiglia decisamente benestante. Si trasferì in Italia nel 1996 con i suoi genitori per sfuggire alla guerra civile nel suo paese. Ha lavorato in passato nello staff della Presidenza del Consiglio, incarico iniziato nel 2000. Rimase poi anche dopo il primo govero Berlusconi curando i rapporti con i Paesi africani. Considerata molto competente fu confermata anche da Romano Prodi nel 2006. Col ritorno al Governo della destra divenne “rappresentante personale facente funzioni”.

La sua esperienza però si è conclusa politicamente col Governo Monti. Ha avuto un ruolo importante nella cooperativa della madre oltre che nella società organizzatrice di eventi Venere The Weeding Planer. È molto appassionata anche del campo della moda.