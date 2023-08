Chi è la moglie di Alessandro Greco, tutto su Beatrice Bocci: età, lavoro, figli

Beatrice Bocci è la moglie di Alessandro Greco dal 2008, precisamente si sono sposati il 29 settembre con rito civile mentre in chiesa hanno aspettato il 6 aprile del 2014. La coppia ha avuto anche due figli e cioè Alessandra, nata da un’altra relazione della moglie, e Lorenzo. Sicuramente sono una splendida coppia che ha creato insieme una vita piena di emozioni e felicità.

La donna di lavoro faceva la modella ad alti livelli, arrivando al secondo posto subito dietro ad Alessandra Meloni nel 1994 a Salsomaggiore. Era arrivata al concorso per aver vinto Miss Toscana a 24 anni quando era sposata e già madre di una bimba, Alessandra appunto. Beatrice è nata a San Giovanni Valdarno l’8 aprile del 1970 e dunque oggi ha 53 anni.

Beatrice Bocci, moglie Alessandro Greco: chi è?

Dopo aver partecipato a Miss Italia la moglie di Alessandro Greco, Beatrice Bocci, si è tolta grandi soddisfazioni. Infatti ha iniziato subito a sfilare come modella per poi debuttare a teatro con Tonino Viviani. Da quel momento la sua carriera prende una bella esplosione tanto da vederla diventare conduttrice su Rai 1 de La Rai che vedrai e poi anche su Canale 10 in Toscana a Granfesta e Stadium.

Ha poi partecipato a due programmi sulla Rai con Carlo Conti e cioè Su le mani e Va ora in onda. Il 1997 è stato per lei un anno davvero molto importante per diversi motivi e soprattutto dal punto di vista professionale. Infatti presenta le anteprime estive di Miss Italia 1997 diventando protagonista di uno spot televisivo della Omnitel. In quel momento della sua vita personale e professionale conosce Alessandro Greco, curiosamente questi era anche omonimo del suo ex marito. Ha lavorato anche come attrice in serie come Linda e il Brigadiere 2 e Un medico in famiglia. Sicuramente c’è curiosità di capire se la rivedremo protagonista sul piccolo o grande schermo.