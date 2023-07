Chi è la moglie di Cesare Bocci? Tutto su Daniela Spada: età, lavoro, figli, malattia

Daniela Spada è la moglie di Cesare Bocci dal 1993, i due sono dunque sposati da trent’anni. Il 26 marzo del 2000 hanno avuto anche una figlia che si chiama Mia. La coppia si vuole molto bene e ha dovuto affrontare anche alcuni momenti molto complicati come quello della malattia della donna. Poco dopo la nascita della bambina, il 1° aprile del 2002 la donna fu colpita da un ictus. Arrivò subito la terribile notizia, la donna, all’epoca appena trentaseienne, non camminerà più.

Diverso tempo dopo però la donna è stata protagonista di Ballando con le Stelle insieme al marito, è il 2018. Così ha specificato: “E invece sono qui e non solo cammino, ma cerco di ballare un valzer”. Proprio Cesare a Donna Moderna specificò: “La nostra battaglia non è finita, ha ancora dei problemi però la vita se l’è riconquistata. Durante la riabilitazione si è appassionata anche di cucina, poi ha frequentato una scuola professionale e fondato un’associazione. Ultimamente sta collaborando con un istituto che si prende cura di ragazzi con disagi mentali, insegnando loro a preparare piatti in maniera semplice”. La coppia ha scritto anche un libro su queste difficoltà che si chiama “Pesce d’aprile”.

Daniela Spada, moglie Cesare Bocci: età e lavoro

Daniela Spada è la moglie di Cesare Bocci e ha 58 anni. In passato è stata graphic designer per poi cambiare la sua vita dopo essere stata colpita da un ictus. Ha così deciso di seguire un nuovo mondo e cioè quello della cucina riuscendo a raggiungere il diploma di cuoca e pasticciera. Negli anni ha aperto una scuola di cucina lavorando anche sul web sempre nello stesso settore.

Su Instagram la donna si chiama spadaxx e conta appena 1500 follower. Pubblica sempre foto legate alla storia d’amore col marito e al grande affetto per la figlia oltre che a momenti in cucina legati alla sua professione. Oggi è una donna serena e felice nonostante debba sempre vedersela con alcuni strascichi legati alla malattia che l’ha colpita ormai più di vent’anni fa.

La carriera di Cesare Bocci

Cesare Bocci è nato a Camerino il 13 settembre del 1957. La sua carriera è iniziata nel 1990 quando ha recitato nel film di Silvio Soldini L’aria serena dell’ovest al cinema, dimostrandosi attore di grande personalità e cuore in grado di sostenere diversi ruoli e di dimostrarsi personaggio intelligente e abile a muoversi nelle sceneggiature. Ha lavorato con altri grandi registi come Alex Infascelli, Giuseppe Piccioni, Marco Risi, Riccardo Milani e ora lo vediamo in sala con il film La quattordicesima domenica del tempo ordinario di Pupi Avati.

Ha fatto molto anche sul piccolo schermo dove ha debuttato nel 1991 nel sesto episodio della seconda stagione di Classe di ferro. Nel corso del tempo l’abbiamo visto in serie importanti come Un medico in famiglia, Il commissario Montalbano, L’ispettore Coliandro e molto altro ancora. Oltre a una lunga carriera in teatro l’uomo ha lavorato in televisione come conduttore di diversi programmi come Viaggio nella grande bellezza partito nel 2009 su Canale 5 e in grado di riscuotere un grande successo di pubblico e di critica.