Chi è la moglie di Eva Grimaldi, tutto su Imma Battaglia: lavoro, figli, malattia

La moglie di Eva Grimaldi si chiama Imma Battaglia e tutti la conoscono perché è un’attivista. Le due stanno insieme dal 2010 e si sono unite civilmente il 19 maggio del 2019 in una cerimonia celebrata da Monica Cirinnà che è stata la prima firmataria della legge sulle unioni civili. Della loro storia si è parlato molto anche perché ha sancito il coming out da parte dell’attrice molto amata a livello internazionale.

Imma è nata a Portici il 28 marzo del 1960 ed è stata attivista e politica italiana, oltre che leader del movimento LGBT in Italia. Tra le altre cose la donna è stata Presidente del Circolo di cultura omosessuale “Mario Mieli” dal 1995 al 2000 ed è tra i fondatori di Dì Gay Project che ha presieduto come presidente fino al febbraio del 2014. Ha lavorato anche dal 2013 al 2016 come consigliere comunale a Roma per Sinistra Ecologia Libertà.

Chi è Imma Battaglia: figli, malattia e lavoro

Imma Battaglia non ha figli, non ne ha mai avuti. È stata molto vicina a Eva Grimaldi quando questa ha dovuto affrontare un momento complicatissimo con una malattia. Durante la sua vita ha dovuto rifarsi il seno otto volte a causa della setticemia. Tra le due è nata una relazione che ha portato a grandi soddisfazioni sentimentali e anche a spalleggiarsi l’un l’altro in momenti da considerare molto complicati.

Oggi Imma è una Sales Manager presso l’ICT Meware un’azienda nel settore ICT e scrive anche per l’Huffington Post Italia dimostrandosi persona di assoluto livello e personalità. Nel corso del tempo ci siamo trovati di fronte a una persona di incredibile valore e che ha permesso a Eva Grimaldi di sentirsi felice e serena, dandole una famiglia sulla quale poggiarsi a livello emotivo e per vivere meglio il suo presente. Le due oggi sono molto felici e pronte ad affrontare la vita insieme.