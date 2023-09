Chi è la moglie di Fabio Fognini, tutto su Flavia Pennetta: età, lavoro, fisico, figli

Come molti di voi sapranno la moglie di Fabio Fognini è Flavia Pennetta in un unione che ha messo insieme due campionissimi del tennis internazionale. La coppia si è sposata nel 2016 e dunque da sette anni vive un amore puro fatto di grandissimo affetto che dimostrano spesso anche sui social network. La coppia ha anche tre figli e cioè Farah, Federico e Flaminia che hanno uno splendido rapporto con loro. Federico è nato nel 2017, Farah nel 2019 e Flaminia nel 2021. La Pennetta di loro disse: “La prima differenza tra i miei tre figli è sicuramente l’età. Federico è molto fisico, giochicchia già a tennis e ad altri sport. Gli piace fare tutto. Farah è una bimba di due anni e mezzo che sa già quello che vuole. Flaminia invece è ancora troppo piccola per dirti qualcosa in particolare“.

Una coppia dunque che ha dimostrato di volersi bene, di voler formare una famiglia e di sostenersi reciprocamente anche nei momenti difficili. Sicuramente i due rappresentano la coppia più bella del mondo dello sport.

Chi è Flavia Pennetta? Tutto su di lei

Flavia Pennetta è nata a Brindisi il 25 febbraio del 1982 ha dunque cinque anni in più del marito Fabio Fognini che invece è del 24 maggio del 1987. Come il suo lui è una grandissima del tennis italiano e non solo. Il suo più grande successo è la vittoria dell’US Opena del 2015, unico successo in un grande slam che la porto nel ranking femminile addirittura al sesto posto. In carriera ha vinto 11 titoli con 582 vittorie e 365 sconfitte per un 61.46% di successi negli scontri disputati.

Si è ritirata il 29 ottobre del 2015 dimostrandosi personaggio di straordinaria caratura. Ancora oggi fa parte del mondo del tennis anche se non più sul rettangolo verde, dimostrandosi personaggio preparato e dall’assoluta affidabilità sotto ogni punto di vista.