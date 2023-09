Chi è la moglie di Fiorello, tutto su Susanna Biondo: età, lavoro, figli

Susanna Biondo è la moglie di Fiorello dal 2003, la coppia ha una figlia e cioè Angelica che è nata il 28 giugno del 2006. Susanna è nata il 21 aprile del 1965 e ha dunque compiuto da alcuni mesi 58 anni, ha dunque due anni in più del noto conduttore che sarà protagonista stasera di Techeteche Show su Rai 1. La donna è laureata in Economica e Commercio e lavora in quella che è la sua azienda di famiglia. Si occupa principalmente di doppiaggio e post produzione.

Prima di Rosario è stata sposata con Edoardo Testa, un noto imprenditore, da cui ha avuto la sua prima figlia Olivia. Nel 1996 poi si è fidanzata con Fiorello e dopo sette anni di convivenza nel 2003 i due si sono sposati. Oggi vivono insieme alla figlia a Roma dove entrambi lavorano. È una donna molto riservata tanto che sui social network non ci sono profili con il suo nome. L’unico posto dove la si vede ogni tanto è il profilo di Fiorello dove compare in alcune foto.

Chi è Fiorello?

Difficile rispondere in poche righe alla domanda “chi è Fiorello”. Si tratta sicuramente di uno degli uomini dello spettacolo italiano più importante degli ultimi trent’anni. Nato a Catania il 16 maggio del 1960 come Rosario Tindaro ha fatto un po’ di tutto in carriera iniziando come conduttore radiofonico e deejay. Dopo alcuni buoni successi, come Deejay Television, l’esplosione arriva nel 1992 quando inizia a condurre per le piazze italiane Karaoke facendo cantare gli italiani. Col classico codino lo showman conquista il paese.

Le cose però piano piano cambiano e all’inizio del nuovo millennio assume un ruolo più da conduttore con i tanti successi legati a Radio 2 che dall’anno scorso l’hanno portato a condurre Viva Rai2! su Rai 2 appunto. Personaggio istrionico e molto intelligente artisticamente parlando ha dato il via a tanti emuli anche se nessuno è mai arrivato al suo livello in quello che fa.