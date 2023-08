Chi è la moglie di Gianmarco Pozzecco, tutto su Tanya: età, lavoro, fisico

Tanya è la moglie di Gianmarco Pozzecco, una splendida donna spagnola che lui ha specificato essere stata l’unica a domarlo un po’ e a farlo ragionare. Sono splendide le parole dell’ex cestista nei confronti di questa donna che è stata in grado di fargli letteralmente perdere la testa. Il matrimonio è stato molto riservato, con appena una decina di invitanti, celebrato dove ormai Pozzecco vive da anni e cioè Formentera.

A febbraio poi la famiglia si è allargata con la nascita anche di Gala, la figlia di Gianmarco e della sua splendida moglie. Sicuramente per loro è stata una grandissima emozione e il coronamento di un periodo che li ha portati a crescere e raggiungere dei risultati personali straordinariamente importanti. Di Tanya non sappiamo molto tanto che non conosciamo l’età e il lavoro, ma ci rendiamo conto da alcune foto che possiamo trovare in rete che è una bellissima ragazza con un sorriso luminoso e degli occhi splendidi.

Chi è Gianmarco Pozzecco?

Tra le storie più importanti di Gianmarco Pozzecco ci sono sicuramente quelle con la showgirl Samantha de Grenet e la pallavolista Maurizia Cacciatori. Con quest’ultima sarebbero dovute arrivare le nozze, prima che la storia terminasse a pochi giorni dall’altare. Le sue storie d’amore, compresa quella con Tanya, sono state raccontate nella sua biografia dal titolo Clamoroso – La mia vita da immarcabile.

Gianmarco è nato a Gorizia il 15 settembre del 1972 ed è stato un grandissimo playmaker. Cresciuto nelle giovanili dell’APU Udine sicuramente le cose più importanti le ha fatte tra il 1994 e il 2002 col Varese guadagnadosi anche la nazionale. Dopo è diventato allenatore e dal 2022 è commissario tecnico degli azzurri in grado di dare una scossa a un mondo che ha sicuramente bisogno di professionisti seri e preparati come lui. Vedremo cosa ci prospetteranno i prossimi anni nella sua carriera.