Chi è la moglie di Giorgio Gaber, tutto su Ombretta Colli: età, lavoro, figli

Ombretta Colli è stata la moglie di Giorgio Gaber dal 1965 al 2003. La coppia si sposò il 12 aprile del 1965 ed ebbe una figlia cioè Dalia Gaberscik. Sicuramente fu una storia d’amore incredibile che durò fino alla morte dell’artista per un grave problema di salute. Dopo quanto accaduto la donna ha deciso di chiudersi in un silenzio quasi totale senza volersi esporre più di tanto al pubblico.

Ricordiamo che tra la coppia c’erano solo quattro anni di differenza e che condividevano molte cose tra cui la grande passione per la musica in quanto anche Ombretta è stata cantante anche se non solo quello. Andiamo a scoprire qualcosa di più sulla donna, cercando di analizzare da vicino la sua vita e la sua carriera.

Chi era la moglie di Giorgio Gaber? Ombretta Colli

La moglie di Giorgio Gaber, Ombretta Colli, è una donna straordinaria che in vita ha fatto moltissime cose. Nata a Genova il 21 settembre del 1943 è stata cantante, attrice e anche politica. Decise di entrare in politica dopo aver lasciato il mondo dello spettacolo ricoprendo dal 1999 al 2004 il ruolo di Presidente della Provincia di Milano per Forza Italia. Fu anche assessore della IV giunta regionale lombarda Formigoni oltre che senatrice per due legislature.

La sua carriera artistica invece si è sviluppata tra gli anni settanta e gli anni ottanta. Tutto iniziò nel 1960 con la partecipazione a Miss Italia. Poi è comparsa in diversi film con registi di assoluto livello come Elio Petri, Luigi Magni ed Ettore Scola. Ha partecipato inoltre a Canzonissima nel 1969 con La mia mama e anche al Festival di Napoli. Inoltre ha condotto diversi varietà televisivi come Giochiamo agli anni trenta. Sarà interessante vedere cosa farà nei prossimi anni quella che è una donna di grandissimo talento.