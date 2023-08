Chi è la moglie di Luciano Spalletti, tutto su Tamara Angeli: età, lavoro, figli

Tamara Angeli è la moglie di Luciano Spalletti prossimo commissario tecnico della nazionale italiana. La coppia ha deciso di tenersi sempre lontana dai riflettori dell’attenzione dei media perché ha voluto vivere la vita con tranquillità, nella privacy. La donna non ama apparire e non sappiamo molto della sua vita personale. Di sicuro però tra i due c’è grandissimo amore e affetto che va avanti da tempo.

Mario Sconcerti raccontò a L’Unità che la donna vendeva abbonamenti porta a porta prima di conoscere Luciano. Il tecnico per vederla aveva rinnovato quell’abbonamento addirittura venti volte fino a che decise di uscirci e i due non si lasciarono più. Hanno costruito una famiglia straordinaria e vissuto soprattutto tra Certaldo e Roma. La coppia ha tre figli. Il più grande è Samuele di trent’anni ci sono poi Federico di ventisette e la piccolina Matilde di tredici.

Proprio per la moglie Tamara Angeli e per i figli Luciano Spalletti ha lasciato il Napoli dopo due anni uno storico Scudetto raggiunto. Ha tenuto a dichiarare “una delle questioni è che devo allenare Matilde, ho una figlia piccola e vorrei starci insieme. Ho bisogno di riposarmi perché sento stanchezza e voglio mettermi da parte”. Di certo cose diverse sono legate alla nazionale che richiede un impegno differente. Intanto gli altri figli della coppia lavorano. Federico spera di seguire le orme del padre e ha fatto il corso di osservatore a Coverciano mentre Samuele, grande tifoso della Roma, ha studiato alla Luiss per fare l’avvocato.

Sulla coppia non sappiamo molto se non che i due sono molto innamorati e brave persone. Non sappiamo l’età precisa di Tamara che dovrebbe avere un’età vicina al marito, diciamo tra i 55 e i 60 anni. Insieme i due hanno vissuto dunque una storia d’amore incredibile.