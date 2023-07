Chi è la moglie di Maurizio Battista? Tutto su Alessandra Moretti: età, lavoro, figli

Maurizio Battista è tornato insieme alla moglie Alessandra Moretti, ma chi è la donna? A raccontare il ricongiungimento è lo stesso comico che a Il Messaggero ha spiegato: “Mi hanno scritto di tutto perché lei ha 30 anni meno di me. Con lei abbiamo vissuto anche momenti complicati, come il pubblico sa bene, ma per fortuna tutto si è ricomposto. La mia ambina, Anna, ha sette anni, una bellissima bionda hippie. Lei e Anna sono la mia famiglia, che gli altri dicano quello che vogliono. Mi è venuta un’idea, sabato sera farò ad Alessandra una bella sorpresa davanti a 7500 persone”.

L’amore tra i due è scoppiato all’improvviso nonostante la differenza di età. I due si sono conosciuti quando il comico attraversava un momento complesso, era sposato con la sua seconda figlia. Si sono incontrati durante le prove di uno spettacolo. La donna è nota solo ed esclusivamente perché ha una storia con il comico perché non è un personaggio che appartiene al momento dello spettacolo. Oltre a sapere che è biondissima e bellissima sappiamo davvero poco di lei visto che è una persona riservata che non ama molto stare sotto i riflettori e che spesso abbiamo visto solo sui social network di Battista. Entrambi sono molto riservati, tanto che il comico ha sempre diviso la sua vita personale da quella professionale.

Maurizio Battista e Alessandra Moretti, la loro storia: lite e riconciliazione

Maurizio Battista e Alessandra Moretti avrebbero trovato la pace lo scorso maggio. Lo stesso comico aveva pubblicato una foto sui social con la bimba e la donna, specificando: “I più deboli si vendicano, i più forti perdonano e i più felici invece dimenticano”. Non molto tempo prima lo stesso comico aveva comunicato la rottura sui social network provocando la risposta della sua dolce metà finita al capolinea.

Alessandra aveva specificato: “Li vogliamo dire i motivi? Questa dichiarazione d’amore a tua figlia, che mi gioco casa non essere di tuo pugno, in cui ti dichiari il faro della sua esistenza, vacilla sotto ogni punto di vista. Perché se tu sei un faro io sono la tua chioccia, il rifugio, lo specchio dove si riflette ogni giorno e che deve essere rispettata, ma come al solito non l’hai fatto. Parli di sentimenti svaniti lentamente di strade che si dividono, ma quando mai? Qui è tutto diverso. O dici tutto o niente. Meglio non raccontare tutto secondo me. Sono stanca di essere esposta a critiche o a elogi non per mia volontà. Ora caro mio esco dall’ombra, mi lecco le ferite, perché i dolori che mi hai inflitto sono davvero molti, indicibili e mi prendo la mia luce, che non è quella del tuo faro. Che poi manco il cuore di scrivere tu due righe per tua figlia, delle quali non comprendo l’esigenza visto che non sa leggere. Sta smania di apparire a ogni costo”.

Oggi per fortuna però tutto questo è dimenticato e la coppia è sorridente e felice insieme, pronta a tornare a vivere tutto quello che avevano amato l’uno dell’altro.