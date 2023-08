Chi è la moglie di Maurizio Mattioli, tutto su Barbara Divita: età, lavoro, figli

Barbara Divita è e rimarrà la moglie di Maurizio Mattioli, nonostante la donna sia tragicamente scomparsa il 16 ottobre del 2014. In seguito a un incidente stradale, avvenuto sette anni prima, la donna era rimasta paralizzata. La coppia non aveva avuto figli nonostante la loro relazione sia stata duratura e piena di amore. Maurizio, ricordiamo, è uomo molto generoso, affettuoso e di grande cuore che non ha mai nascosto l’amore per le persone a lui care.

Dopo la tragedia Maurizio dichiarò: “L’incidente di mia moglie è stato per me un colpo terribile, mi è caduto il mondo addosso. Ero a casa ed ero preoccupato perché doveva tornare a casa e non si vedeva. Poi è arrivata la chiamata dei carabinieri che mi dicevano che dovevo subito andare in caserma. Allora ho capito che era successo qualcosa di terribile. Barbara aveva avuto un incidente sette anni prima e da lì era iniziato un calvario. Abbiamo girato l’Italia per trovare una soluzione, abbiamo trovato brave persone ma anche molti millantatori, ma le ho volute provare tutte. È scomparsa dopo aver sofferto ingiustamente sette anni”.

Barbara Divita, la moglie di Maurizio Mattioli: chi era?

Barbara Divita è stata la moglie di Maurizio Mattioli dal 1977 al 2014, insieme dunque avevano passato 37 anni fatti di amore, complicità e grande sentimento. Non avevano però avuto figli anche se non sappiamo il vero motivo del perché, cose che ovviamente rimangono nella loro sfera personale che giustamente non deve essere travalicata per una mera curiosità del pubblico.

Donna di grande cuore, simpatica e dolcissima aveva rapito il cuore di Maurizio che le è stato vicino sia nei momenti felici che in quelli più difficili. Una coppia splendida che ha illuminato la storia del nostro mondo dello spettacolo per il grandissimo affetto che i due hanno dimostrato l’un l’altro.