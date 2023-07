Chi è la moglie di Robbie Williams? Tutto quello che c’è da sapere su Ayda Field: età, figli, lavoro

Ayda Field è la moglie di Robbie Williams dal 2010, i due stanno insieme dunque da tredici anni. I due si sono sposati il 7 agosto del 2010 nella villa del cantante a Beverly Hills. Nel settembre del 2012 è nata la loro prima figlia Theodora Rose, mentre il secondo è nato il 27 ottobre del 2014, Charlton Valentine. Nell’agosto del 2018 è nata la terzogenita Colette Josephine da una madre surrogata perché i due iniziavano ad avere problemi di fertilità e nello stesso modo nel febbraio del 2020 è nato Beau Benedict Enthoven.

Prima di Ayda il cantante aveva avuto delle relazioni con Nicole Appleton, Geri Halliwell, Rachel Hunter, Lindsay Lohan, Cameron Diaz e Naomi Campbell. La coppia vive una vita felice insieme e ha sempre lanciato degli splendidi messaggi al suo pubblico dimostrando unione d’intenti e davvero grande affetto reciproco. Siamo sicuri che avranno ancora molto da raccontare e chissà che non possano mettere al mondo un altro figlio. Una cosa che però oggi rimane molto difficile da prevedere.

Ayda Field: età e lavoro

Ayda Field è nata come Ayda Sabahat Evecan ed è un’attrice televisiva americana nata a Los Angeles il 17 maggio del 1979 e di origini turche. Il papà infatti è turco mentre la madre americana. Da giovane ha frequentato l’Harvard Westlake School diplomandosi nel 1997 per poi andare alla Duke University dove si è laureata in Scienze Politiche ed Economiche Internazionali. Subito dopo ha deciso di continuare a studiare intraprendendo la facoltà di Giurisprudenza alla Columbia University. Quando le è stata offerta però una parte in una serie tv ha deciso di lasciare gli studi. La donna parla perfettamente quattro lingue e cioè inglese, turco, italiano e francese. La madre è la produttrice americana Gwen Field.

Tra i ruoli più noti c’è quello nella soap opera della NBC Days of our lives. Ha partecipato a diverse sit com ed è famosa anche per la sua presenza fissa sulla Blue Collar. L’abbiamo vista maggiormente attiva nel mondo del piccolo schermo piuttosto che sul grande. Sicuramente è meno famosa del marito che è uno dei cantanti più importanti della storia della musica internazionale. Nonostante abbia messo alla luce tre bambini, gli altri due sono arrivati con madre surrogata, fisicamente è ancora perfetta e anche se gli anni passano è sempre più bella. Il cantante è pazzo di lei e rappresentano un’eccezione in un mondo dello spettacolo sempre pronto a vedere le storie finire molto rapidamente.

Robbie è omosessuale?

Nei primi anni duemila si era sparsa la voce della possibile omosessualità di Robbie Williams, una voce che continua a muoversi e che è arrivata fino ai nostri giorni. Il cantante ha deciso più volte di fare riferimento a queste voci in lavori come Shame che hanno esaltato e deriso questa voce.

Robbie ha vissuto anche diversi problemi di salute in passato tra cui malattie mentali come depressione, ansia e tanto altro ancora, dimostrando di essere però un combattente sempre pronto a lottare per raccontare agli altri che ce l’aveva fatta. Non possiamo che stimarlo e apprezzarlo anche per questo.