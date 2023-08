Chi è la moglie di Ryan Gosling, tutto su Eva Mendes: età, lavoro e figli

La moglie di Ryan Gosling è una sua nota collega, Eva Mendes. La coppia si è conosciuta sul set di Come un tuono e ha avuto anche due figlie: Esmeralda Amanda del 2014 e Amada Lee del 2016. Eva Mendes è nata come Eva de la Caridad Mendez il 5 marzo del 1974 a Miami ed è di origine cubana. La sua carriera ha iniziato a recitare alla fine degli anni novanta, riuscendo a raggiungere una grande popolarità con film divenuti poi di culto.

L’esordio di Eva sul grande schermo è arrivato nel 1998 nel film Gli adoratori del male di Ethan Wiley. Il grande successo però l’abbiamo visto soprattutto grazie a Training Day di Antoine Fuqua del 2001 e 2 Fast 2 Furious che hanno dato maggiore notorietà all’attrice. In carriera ha lavorato con James Gray, Judd Apatow, Werner Herzog, Leos Carax. Nel 2014 ha recitato proprio per il marito nel film Lost River.

Moglie Ryan Gosling, chi è Eva Mendes?

Eva Mendes è la moglie di Ryan Gosling, ma era conosciuta ben prima di incontrare l’attore. L’abbiamo vista debuttare in televisione nel 1998 quando partecipò all’episodio numero 15 della quarta stagione di E.R. Medici in prima linea. In Italia è stata doppiata soprattutto da Francesca Fiorentini ma anche da Eleonora De Angelis e molte altre professioniste preparate.

La conosciamo come donna coraggiosa, di personalità e di grande intelligenza. Così è riuscita a porsi anche in ruoli differenti e importanti come quello di produttrice del film Live! Ascolti record al primo colpo che però non ebbe un grandissimo successo di critica e pubblico. Oggi ci aspettiamo di vedere la coppia ancora felice insieme e siamo convinti che riusciranno anche a fare tanti film interessanti e in grado di attirare l’attenzione del pubblico. Basti vedere come Ryan si è rilanciato grazie al ruolo di Ken nel film Barbie oggi campione d’incassi al botteghino.