Chi è la moglie di Thibaut Courtois, tutto su Mishel Gerzig: modella, foto, età

La moglie di Thibaut Courtois si chiama Mishel Gerzig ed è una modella israeliana davvero bellissima. La ragazza ha specificato: “Lui ha visto una mia foto con il cane, Milo, e ha commentato “carino”. Ho capito subito chi era, perché amo il calcio“. Il portiere belga del Real Madrid sta vivendo un momento particolare con un brutto infortunio che l’ha condizionato, una rottura del crociato che ha frenato improvvisamente la sua carriera. L’ex moglie si chiama Marta e dalei ha avuto due figli Adriana e Nicolas.

Tornando a Mishel la ragazza ha postato su Instagram le foto del matrimonio con l’estremo difensore su un profilo che ha superato gli ottocentomila follower. Si definisce skipper, traveler e israelian model nella sua biografia e mette anche un cuore a Thibaut. Dalle foto la scorgiamo bellissima, biondissima e con un fisico incredibile. E per lei i cuoricini si sprecano, tra commenti languidi e tante foto che mostrano la sua bellezza naturale.

Mishel Gerzig, chi è la moglie di Thibaut Courtois?

La moglie di Thibaut Courtois si chiama Mishel Gerzig e come visto è una modella veramente bellissima. La ragazza ha appena 25 anni. sei in meno del portierone belga classe 1992. Insieme sono veramente bellissimi e capiamo bene il motivo per cui il portiere ha perso la testa per lei.

Al momento non sappiamo se ci sia intenzione di avere figli con i due che postano foto dagli splendidi posti dove stanno viaggiando in questo periodo da neo sposini. Il matrimonio si è celebrato a Chateau De La Croix De Gardes nel giugno scorso. E l’amore tra i due è veramente travolgente in grado di arrivare al cuore e di mettere pepe nella loro storia. Si vede dalle foto e lo comunicano anche gli amici del giocatore che dicono come questi sia veramente perso della sua splendida consorte.