Chi è la moglie di Vito Schifano, tutto su Rosaria Costa: figlio, vedova, si è risposata

Rosaria Costa è la moglie di Vito Schifano, vedova dell’agente di polizia italiano morto il 23 maggio del 1992 all’Isola delle Femmine. L’agente di scorta di Giovanni Falcone perse la vita nella strage di Capaci. Non sappiamo da quanto tempo però la coppia era sposata. La coppia ha avuto anche un figlio che si chiama Antonio Emanuele che oggi è un giovanissimo capitano della Guardia di Finanza in Friuli, scegliendo dunque in parte di seguire la strada di suo padre che perse la vita quando lui aveva appena 4 mesi.

La donna ha raccontato la storia in un libro che è uscito da non molto per Rizzoli Editore. Nel 1992 quando tutto è accaduto l’uomo aveva 27 anni e lei appena 22. Rosaria oggi ha 55 anni e non vive più in Sicilia, si è trasferita infatti da tempo a Sanremo in Liguria. Abbandonando così la terra che le aveva dato i natali.

Rosaria Costa oggi si è risposata

Rosaria Costa non ha mai dimenticato Vito Schifano e ha sempre sostenuto che continua a essere importante combattere la mafia. La donna si è risposata con un finanziere genovese di cui però non si sa il nome e con lui ha avuto due figli che oggi hanno rispettivamente 19 e 15 anni anche se pure di loro non si sa molto nemmeno i noi.

La donna ha svelato che non torna volentieri in Sicilia dove dopo l’episodio è stata solo nel 2007 e nel 2012, specificando che quando passa da quell’autostrada sente ancora oggi un pugno nello stomaco. In quelle zone vivono ancora la madre e la sorella oltre a un fratello che è stato arrestato con l’accusa di estorsione per un clan malavitoso. A Repubblica Rosaria specificò di dissociarsi completamente da quanto fatto dal fratello. La sua storia rimarrà per sempre ovviamente legata a quel tragico episodio e quel dolore che l’ha colpita e l’ha segnata.