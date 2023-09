Chi è la moglie di Wilfredo Leon, tutto su Malgorzata Leon: età, fisico, lavoro

La moglie di Wilfredo Leon si chiama Malgorzata Leon e con questa è sposato dal 2016. La coppia inoltre ha avuto anche tre figli. Dopo Natalia sei anni fa e Cristian quattro è nato Leon il 7 giugno del 2023. È stata una data importantissima per il pallavolista che proprio un anno prima preciso era in ospedale ricoverato per recuperare da una complessa operazione al ginocchio che sebbene programmata costrinse l’atleta a un lungo percorso di riatletizzazione.

Non sappiamo molto della coppia che ha sempre deciso di rimanere lontana dai fari del mondo dello spettacolo preferendo difendere la privacy della loro famiglia. Lo stesso Leon non è un professionista che ama i social network per far crescere la sua immagine, ma è sempre proiettato a dimostrare tutto quello che vuole sempre e solo sul campo. Della moglie non sappiamo dunque né l’età né informazioni legate al suo lavoro.

Chi è Wilfredo Leon?

Wilfredo Leon Venero è nato a Santiago di Cuba il 31 luglio del 1993. È un pallavolista cubano naturalizzato polacco proprio grazie al matrimonio con la moglie che è polacca. Oggi gioca con il Sir Safety Perugia dove è arrivato nel 2018. Precedentemente aveva giocato oltre che in patria tra Ciudad Habana e Santiago de Cuba anche in Russia allo Zenit Kazan che in Qatar all’Al-Rayyan. In carriera il suo palmares è davvero straordinario.

Infatti l’atleta ha vinto tre volte il campionato cubano, quattro quello russo, quattro volte la Coppa di Russia, una la Coppa del Qatar, Due volte la Coppa Italia, tre la Supercoppa Russa, tre la Supercoppa Italiana, Due Mondiali per Club e quattro Champions League. Sono diversi i successi anche con la nazionale dal 2008 al 2013 ha giocato con Cuba vincendo due volte l’oro al Campionato nordamericano e un Volleyball Nations League nel 2023 quando è passato, dal 2019 precisamente, a giocare con la maglia della Polonia.