Chi è la moglie di Yann Sommer, tutto quello che sappiamo su Alina: età, figli, lavoro

Yann Sommer si sta profilando per diventare il nuovo portiere dell’Inter, ma chi è sua moglie? La donna si chiama Alina ed è bellissima anche se di lei sappiamo davvero molto poco tanto che non conosciamo nemmeno il cognome. La coppia infatti è molto riservata e preferisce tenere lontano dai fari dello spettacolo la storia d’amore e la famiglia anche se attraverso i social network qualche informazione. I due sono sposati e hanno avuto anche due figlie.

La coppia si è sposata nel 2016 e molto spesso appare su Instagram mostrando grande felicità e unione d’intenti oltre alla presenza delle due splendide figlie che riempiono di gioia le loro giornate. Mora con occhi scuri, fisico da modella è una ragazza veramente splendida e in grado di conquistare il cuore del probabile futuro portiere dell’Inter anche solo con uno sguardo.

Yann Sommer, chi è?

Yann Sommer sarà probabilmente il nuovo portiere dell’Inter. I nerazzurri lo vogliono per sostituire André Onana partito dopo una sola stagione alla volta del Manchester United. Il club meneghino dovrebbe pagare per intero la clausola rescissoria dell’estremo difensore con le visite mediche che si dovrebbero svolgere nella giornata di domani. Usiamo su tutto il condizionale perché sappiamo come tutto sia molto volubile in questa fase del calciomercato.

Nato a Morges il 17 dicembre del 1988 questi è cresciuto nelle giovanili del Basilea per esplodere in prestito prima al Vaduz e poi al Grassophers. L’estremo difensore svizzero si è imposto all’attenzione di tutti tra il 2010 e il 2014 con la maglia del Basilea conquistando il posto di titolare della nazionale elevetica che ancora detiene. Tra il 2014 e il 2023 è volato in Bundesliga per giocare con il Borussia Moenchengladbach e oggi gioca col Bayern Monaco dove è arrivato a gennaio scorso. L’Inter è a un passo e in Italia ci godremo anche la splendida presenza di sua moglie Alina.