L’universo dello spettacolo e dello show business affascina il pubblico del piccolo e del grande schermo per tutta una serie di motivi. Oltre, infatti, ai film, alle serie TV o agli eventi a cui prendono parte, le star di un certo spessore segnano l’immaginario collettivo grazie anche alle loro relazioni. Nel caso di Tom Cruise, si ha a che fare con una celebrità che ha tanto da raccontare in tal senso. La seconda moglie Tom Cruise, ad esempio, ha un’identità nota praticamente a chiunque; in aggiunta a ciò, il suo pedigree artistico di assoluto spessore fa il paio con un background personale ricco di sfaccettature.

Seconda moglie di Tom Cruise: figli, altezza e Instagram

Si può dire, senza timore di smentita, che Tom Cruise e Nicole Kidman (alta 1 metro e 80 centimetri) abbiano formato una delle coppie simbolo degli anni ’90. I due si conobbero sul set di Giorni di Tuono nel 1989. Durante le riprese del film diretto da Tony Scott, ci fu un avvicinamento che si trasformò, in men che non si dica, in un matrimonio celebrato il 24 dicembre del 1990. Sebbene amassero definirsi come una coppia alquanto riservata, i due sono stati al centro di diverse apparizioni pubbliche – incluse quelle relative alle premiazioni per le loro performance.

Tom Cruise e Nicole Kidman adottarono anche due bambini, Bella e Connor. Ciò sembrava poter fortificare ancor di più un legame da sogno. Tuttavia, il loro rapporto aveva creato una forte dipendenza affettiva che, in un certo qual modo, soffocava la stessa Kidman. Inoltre, le sortite di Tom Cruise relative al culto di Scientology avevano creato un clima quasi asfissiante che penalizzava enormemente la stabilità psico-fisica dell’attrice. Pertanto, nel 2001 i due arrivarono al divorzio. Ciò che resta di quel momento è un’istantanea in cui la Kidman esulta in maniera scomposta, quasi a voler certificare il ritorno della proprio libertà individuale – accentuata, oggigiorno, anche da un vivace profilo Instagram.

Chi è la prima moglie del noto attore americano?

La seconda moglie Tom Cruise è stata preceduta da Mimi Rogers, attrice e giocatrice di poker a livello agonistico. Nata il 27 gennaio del 1956, Mimi Rogers si legò al popolare attore americano dopo un matrimonio con Jim Rogers che durò dal 1977 al 1980. Il feeling tra i due arrivò a un punto tale che il 9 maggio del 1987 convolarono a nozze. Questo traguardo sembrava sancire la prosecuzione di un idillio passionale e travolgente.

Però, dopo appena tre anni i due divorziarono. L’intesa che stava maturando tra Tom Cruise e Nicole Kidman condusse, infatti, alla fine prematura del matrimonio e a uno stravolgimento esistenziale per Mimi Rogers. Inoltre, stando a quanto afferma un documento reso pubblico nel 2015, il culto di Scientology sarebbe uno dei principali responsabili della fine del rapporto. C’è da dire che fu la stessa Rogers ad avvicinare Cruise alla setta in questione, per cui le basi per alcune manovre lontane dai riflettori ci sono eccome. Come dimostrano alcune dichiarazioni di un ex leader della chiesa concepita da Lafayette Ronald Hubbard, il quale sostiene che furono proprio i vertici di Scientology a spingere Tom Cruise verso una nuova relazione.