Chi è la signora Coriandoli? Vita privata, Ferrini, patrimonio, età

Nell’appuntamento di venerdì sera de I soliti ignoti, il programma condotto da Amadeus, i telespettatori adulti sono tornati a rivedere con grande piacere un personaggio che imperversava in televisione circa 30 anni fa: la signora Coriandoli.

Chi si cela dietro il personaggio della signora Coriandoli? Non è un mistero che la pungente signora è l’alter ego femminile del comico romagnolo Maurizio Ferrini, emerso sotto i riflettori dopo un periodo piuttosto difficile come lui stesso ha ammesso. Ripercorriamo le tappe fondamentali della sua carriera.

Maurizio Ferrini è nato a Cesena il 12 aprile 1953 sotto il segno dell’Ariete. Ferrini si fa largo in un periodo propizio per i comici italiani che trovano ampi spazi nei varietà e nelle trasmissioni di intrattenimento e lo fa sapendo indovinare la chiave per entrare nel cuore del grande pubblico.

Il successo

La signora Emma Coriandoli, il personaggio nato dalla sua immaginazione e che interpreta così bene, è il prototipo della casalinga media con quella inflessione romagnola che fa subito presa sui telespettatori. Il successo arriva e proietta Ferrini e la sua amata sciura come presenze fisse a Domenica In nella stagione 1989-1990.

Ferrini, però, non è stato sempre e solo la signora Coriandoli. Anzi. Il primo ad accorgersi di lui fu quello straordinario scopritore di talenti che risponde al nome di Renzo Arbore. Con lui esordì come ospite fisso nella trasmissione Quelli della notte. Sono gli anni in cui il suo personaggio di punta è il rappresentante di pedalò della fantomatica ditta Cesenauta e del tormentone reso famoso proprio dai duetti con Arbore: “Non mi capisco, ma mi adeguo”.

La svolta della sua carriera è, come detto, la signora Coriandoli che diventa più famosa di Ferrini stesso al punto che sarà lei a condurre Striscia La Notizia quando Antonio Ricci lo sceglie nel 1992. La Coriandoli affianca il comico Sergio Vastano e poi Alba Parietti, conducendo il tg satirico di Canale 5 fino al 1994.

Ferrini in quegli anni riesce a smettere i panni di Emma Coriandoli solo al cinema partecipando a pellicole di successo. Interpreta nel 1986 l’agente Gridelli ne Il commissario Lo Gatto, con Lino Banfi protagonista e Dino Risi regista. Due anni dopo è Carlo Verdone a dirigerlo nel suo Compagni di scuola.

C’è anche un film di Carlo Vanzina nel suo curriculum: Sognando la California del 1992, dove recita insieme a Nino Frassica, Massimo Boldi e Antonello Fassari. La sua carriera piano piano va scemando e la tv si dimentica di lui fino a quando nel 2005 viene chiamato per essere un naufrago in una delle prime edizioni de L’Isola dei Famosi, all’epoca condotta da Simona Ventura. Il pubblico dimostra ancora di amare Ferrini prima che il suo personaggio: è infatti il secondo vip più votato in gara.

Vita privata

Attualmente Maurizio Ferrini è legato dal 2017 alla compagna Sara Gugliemi. In passato ha avuto una storia di nove anni con Carla Urban, ma il rapporto è terminato nel 1994. Ferrini non ha nascosto di aver trascorso un periodo di grandi difficoltà economiche. Tra i suoi amici c’è lo scienziato Paolo Zamboni, impegnato nell’operazione che ha portato in orbita Samanta Cristoforetti: è stato proprio lui a prestare a Ferrini 300 euro per andare a fare la spesa come svelato dal comico in un’intervista.