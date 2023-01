Laura Berlin è un’attrice e modella di talento che, attualmente, è una delle protagoniste della serie Vikings: Valhalla. Laura è anche molto attiva sui social media, dove condivide spesso video e foto delle sue attività. Conosciamo meglio una delle attrici più famose del momento.

Biografia

Da oltre un decennio, Laura Berlin è una delle più note figure nel mondo delle serie tv. La sua fama è in costante aumento e ha avuto un enorme successo negli ultimi anni. Nel 2022, ha avuto la grande opportunità di interpretare un ruolo nella popolare serie Netflix Vikings: Valhalla, che l’ha presentata a un pubblico più ampio.

Laura è nata a Berlino nel 1990. All’età di quindici anni, è stata scoperta da un’agenzia di modelle ed è diventata una modella. Dopo due anni ha iniziato a lavorare con VIVA Models partecipando a sfilate di moda come Boss, Balenciaga, Michalsky e Fornarina.

Nel 2009 ha conseguito la laurea e ha iniziato a lavorare come modella a livello internazionale. Laura ha anche preso parte a diverse produzioni cinematografiche come protagonista, tra cui il film fiabesco Schneewittchen di Thomas Freunder e il dramma per adulti Immenhof – L’avventura di un’estate. Prima di diventare una modella professionista, Laura aveva sviluppato le sue abilità di recitazione eseguendo spettacoli teatrali a scuola e prendendo lezioni private.

Laura Berlin è fidanzata?

Laura ha 30 anni ed è una persona riservata quando si tratta della sua vita amorosa: di conseguenza, non sappiamo se è fidanzata o meno.Nel 2009 ha conseguito la laurea e da quel momento ha intrapreso una carriera a tempo pieno come modella. Si è esibita in vari spettacoli ed eventi di moda, rappresentata da diverse agenzie in tutto il mondo, tra cui alcune in Europa e America. Inoltre, Laura ha anche partecipato a campagne pubblicitarie e sfilate di moda. Insomma, forse la bella attrice è troppo impegnata per dedicarsi anche all’amore!