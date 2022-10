Chi è Laura Berlinguer, moglie di Luca Telese? Politica, giornale, figli

Laura Berlinguer è la moglie di Luca Telese, suo collega tra le altre cose. Dato il cognome importante scopriamo di più sul suo conto.

Laura Berlinguer il giornale e la politica

Partiamo dal fatto che Laura Berlinguer è legata alla politica indirettamente, essendo la figlia di Enrico Berlinguer (e Letizia Laurenti). E’ una nota giornalista della Mediaset, nonché cronista politica. Altro collegamento politico sta nella sua relazione: sposata da anni con Telese, pare che il loro Cupido sia stato in un certo modo Francesco Cossiga. Ha condotto per molti anni Studio Aperto su Italia 1 per poi spostarsi a gestire altri progetti giornalistici della rete Mediaset.

Il figlio

Laura ha un solo figlio, che si chiama Enrico. Nonostante genitrice severa tra i due vi è un rapporto molto solido. Lei continua ad essere molto protettiva, lo è sempre stata. Il marito Luca ha raccontato in una intervista quanto la moglie abbia un carattere forte ed ironico, ma questo non le impedisce di avere fama e di conquistare i posti che merita sia nel lavoro che in famiglia. I due non sono mai stati coinvolti in scoop di gossip così come il figlio resta dietro i riflettori e prosegue la sua strada.