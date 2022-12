L’attrice inglese Laura Haddock, con la sua straordinaria eleganza e grazia, sarà Myrna Dalgleish nella seconda pellicola tratta dalla serie di Julian Fellowes. Si tratta di un personaggio che ricorda le dive del passato per la sua bellezza e la sua allure. Oltre a questo, la vediamo anche nel ruolo di Max nella nuova serie Netflix The Recruit, accanto ad attori del calibro di Noah Centineo e Aarti Mann.

Biografia e carriera di Laura Haddock

Laura Jane Haddock è nata il 21 agosto 1985 a Enfield, Londra. Cresciuta da madre riflessologa e padre finanziere aziendale, ha vissuto per molto tempo nella città di Harpenden nell’Hertfordshire. Fin da bambina Laura ha mostrato un grande interesse per il teatro e il cinema. Suo padre notò che in realtà il suo desiderio era quello di recitare anziché diventare una poliziotta. Dopo aver concluso con successo gli studi alla St. George’s School all’età di 17 anni, ha frequentato la Arts Educational School di Chiswick, a Londra.

Tuttavia, anche se la formazione era stata completata con successo, il successo nel mondo dello spettacolo non arrivò subito per Laura. Negli anni successivi al diploma, fu respinta diverse volte ma non si arrese mai. Dopo un po’ di tempo nel 2007 i suoi sogni iniziarono a diventare realtà. Da quel momento in poi Haddock iniziò a comparire in vari programmi televisivi e film come My Family, Comedy Showcase, The Colour of Magic e Marple: A Pocket Full of Rye. Durante il periodo in cui la carriera di Laura stava decollando, le venne anche offerta l’opportunità di prendere parte a numerose produzioni teatrali e a serie come The Recruit.

Vita privata

Laura e Sam Claflin si sono incontrati quando hanno fatto l’audizione per My Week with Marilyn (2011). Nonostante nessuno dei due sia stato selezionato per i ruoli cui avevano partecipato, entrambi hanno apprezzato la possibilità di incontrarsi e di conoscersi. L’audizione è stata un’ottima occasione per loro per esprimere le loro aspirazioni professionali e scambiarsi consigli ed esperienze. Si può dire che, anche se non avevano successo nel ruolo per cui avevano fatto l’audizione, hanno tratto un grande vantaggio da quell’esperienza: trovare l’amore della loro vita.