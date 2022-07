Chi è Laura Schmidt, moglie di Vasco Rossi? Lavoro, data di nascita, biografia, Instagram

Laura Schmidt: potrebbe già esservi capitato di aver sentito questo nome, ma senza sapere esattamente di chi si trattasse. La Schmidt è conosciuta per lo più per essere la moglie di Vasco Rossi, ma andiamo a scoprire qualche altra informazione in più su di lei.

Tutto sulla misteriosa compagna del Blasco

Riguardo alla biografia di Laura Schmidt non si hanno numerose informazioni, in quanto la donna non ha mai amato parlare di sé o elargire dichiarazioni. Non è nota ad esempio la sua data di nascita, però sappiamo che è una classe 1970 ed è nata a Milano, pur avendo origini tedesche, come indica il cognome. La sua professione la ha portata nel mondo delle agenzie investigative, dove ha lavorato con Tom Ponzi, e può darsi che proprio da lì provenga la sua indole discreta, tanto che Laura non è neppure presente sui social. Pare che la Schmidt abbia un carattere forte e determinato, ma che sia anche una persona molto tranquilla. Di lei sappiamo che non ha vizi particolari, che ama fare esercizio per tenersi in forma e che il cantante le ha dedicato il brano “Laura”, contenuto nell’album “Canzoni”.

L’incontro fra Laura Schmidt e Vasco Rossi

Fra i due esiste una sostanziale differenza d’età (ben 18 anni). Laura e Vasco si sono incontrati attraverso l’amico di lui, Massimo Riva, nel lontano 1987. Luca Rossi Schmidt è il figlio che la coppia ha avuto nel 1991, il più giovane fra i figli di Vasco e l’unico che vive assieme al padre. Secondo alcune indiscrezioni i caratteri di Laura e del Blasco sono molto diversi, ma sarebbe stato proprio questo a cementare la loro unione, celebrata nel municipio di Zocca, il paese natale del cantante. Con Laura Schmidt Vasco Rossi ha messo la testa a posto dopo un’era all’insegna degli eccessi, ma allo stesso tempo ha sempre affermato che uno dei motivi per i quali si è innamorato di lei è l’assoluto senso di libertà che gli trasmette. Stare al fianco di una rockstar non fa per tutte, ma Laura è stata molto ostinata e lo ha convinto ad impegnarsi sul serio, nonostante agli inizi lui cercasse di evitarlo.

Una vita passata dietro le quinte

Una delle motivazioni per le quali in tanti non sanno della sua esistenza nonostante sia al fianco del Blasco da oltre trent’anni, è l’assoluta riservatezza della Schmidt. La donna è stata sempre silenziosa in merito al rapporto col cantante, rifuggendo come la peste i rotocalchi e le apparizioni sugli schermi. Alcuni attribuiscono questi modus operandi alla sua personalità riservata o al tipo di lavoro che svolge, ma in realtà si potrebbe trattare di una scelta voluta. Vasco è di sicuro il cantante più famoso d’Italia e ogni sua parola o spostamento viene passato al microscopio. Perciò la decisione di Laura di rimanere in sordina evita alla coppia di essere infastidita in maniera eccessiva e mantiene un clima di tranquillità scongiurando i gossip. Certo, i fan di Vasco Rossi conoscono da tempo l’esistenza di Laura, ma poco altro, in quanto la Schmidt ha sempre mostrato un comportamento esemplare. Tuttavia la apprezzano, perché nonostante la discrezione è rimasta indistintamente al fianco della rockstar.