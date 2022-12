Chi è Laura Valente? Mango, Matia Bazar, carriera, figli, età

Laura Valente è un personaggio di spicco nel mondo della musica. Non solo viene ricordata per essere la vedova del cantante italiano Mango, ma anche per i suoi trascorsi canori. Mai rimasta coinvolta in alcun tipo di pettegolezzo, ecco cosa sappiamo sul suo conto.

Laura Valente, età e figli

Laura Valente, oggi 59enne, nasce a settembre del 1963 nella città della moda (Milano). Destinando al prossimo paragrafo la storia della sua carriera partiamo dai suoi figli, i gioielli avuti dalla storia d’amore con Mango. Una dei suoi figli è Angelina Mango (classe 2001), oggi partecipante ad Amici di Maria de Filippi e che si sta distinguendo per le sue doti canore (è pur sempre una figlia d’arte). Se la secondogenita sta provando a dare soddisfazioni attraverso i banchi di Amici, non da meno il primo figlio di Laura e Mango, ovvero Filippo. Classe 1995, ha seguito le orme dei genitori, lui però suona la batteria e si è affermato in tal senso

La storia d’amore con Mango

Laura Valente è sì una cantante eccezionale, ma prima di ogni altra cosa è la vedova del compianto cantante Mango. I due si sono conosciuti nel 1985, e l’amore non ha tardato ad arrivare. Si sono sposati un po’ tardi, nel 2004, ma questo non ha cambiato l’unione e l’affiatamento della coppia. Sono rimasti insieme fino alla fine, fino a quando cioè Mango è venuto a mancare tragicamente l’8 dicembre del 2014. Sono passati tanti anni ma non risulta ad oggi che la cantante si sia rifatta una vita

L’esperienza nei Matia Bazar e la carriera

Laura Valente è collegata dal punto di vista professionale ad uno dei gruppi italiani più noti della storia della musica nostrana. È stata infatti la voce solista nel noto gruppo musicale dei Matia Bazar. Dopo che, nel 1989 Antonella Ruggiero decide di lasciare la band, il gruppo cerca a tutti i costi una degna sostituta. Ed ecco che un anno dopo, a prendere il posto della prima front-woman, è proprio la moglie di Mango. A volerle dare a tutti i costi, con giusta causa, una chance il proprio il tastierista della band, Piero Cassano. Nel 1991 ad Amsterdam il gruppo si presenta in concerto davanti a 200 mila persona la nuova voce solista.

Nel 1998, viene a mancare il bassista del gruppo, ovvero Aldo Stellita, che scriveva anche tutti i testi. La sua morte scuote i suoi compagni che decidono di sciogliersi. L’allontanamento di Laura Valente dal gruppo la porta a ritirarsi a vita privata. Lei stessa ha dichiarato in numerose interviste che la perdita di Aldo le aveva fatto capire di non avere più quello stimolo e quella quiete tale da rimanere nel gruppo.

Cosa fa oggi?

Non ha mai fino in fondo abbandonato la musica, ma ha solo preferito fare della sua famiglia una priorità. E infatti, anche oggi che non c’è più il marito, la brava Laura si dedica molto alla vita musicale anche se non sappiamo con certezza a quale lavoro sta dedicando il suo tempo. Pur spulciando sulle sue pagine social, è complicato risalire ai suoi impegni professionali. Resta insomma la donna riservata che è sempre stata.