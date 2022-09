Laurent Miralles è noto al pubblico italiano, in quanto è il compagno del più famoso wedding planner nazionale, ossia Enzo Miccio.

Laurent Miralles: biografia

Per quanto riguarda la vita privata di Laurent, sappiamo che si tratta di un rinomato chirurgo plastico. Egli è arrivato nella vita di Enzo poco dopo la rottura di questi con Riccardo Marenghi. Attualmente sono felicemente fidanzati da quasi 5 anni, anche se non vivono sotto lo stesso tetto. Gli impegni lavorativi, al momento, li obbligano a restare ancora separati. Ciò è quanto si apprende da un’intervista rilasciata dallo stesso Enzo alla trasmissione Vieni da me. Laurent è grato e riconoscente al compagno della vita, perché per merito suo è riuscito a superare un periodo particolarmente difficile e buio, dal quale credeva di non uscire.

L’amora tra Laurent ed Enzo

Enzo e Laurent sono accomunati da un forte desiderio, ovvero quello di diventare genitori. Tuttavia, al momento non rientra nei loro progetti l’idea del matrimonio, anche se non bisogna mai mettere paletti al destino, che quando vuole riesce sempre a sorprendere. Nonostante il compagno sia costantemente sotto i riflettori d’Italia, di comune accordo preferiscono tenere un certo riserbo per la loro storia. Infatti, anche la loro relazione non è mai stata ufficializzata a chiare lettere direttamente da loro, bensì tramite scatti rubati e pubblicati sui social. Tuttavia fans e followers possono restare aggiornati sulle news che riguardano la coppia seguendo il loro profilo social instagram.