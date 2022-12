La data ufficiale per la seconda stagione di Vikings: Valhalla, il sequel della popolare serie tv vichinga, è stata annunciata da Netflix: il 12 gennaio 2023. Vikings, creata nel 2013, ha tenuto compagnia ai fan per sei stagioni fino al 2020. La serie originale ha presentato una misteriosa mitologia norrena che ha affascinato milioni di spettatori in tutto il mondo. La nuova stagione di Vikings: Valhalla continuerà a raccontare le storie dei vichinghi e a esplorare la mitologia norrena più in profondità, con personaggi storici come Leif Erikson e Freydis Eriksdotter che diventeranno protagonisti della trama.

Leo Suter: biografia e social

Leo Suter è un attore britannico nato a Londra il 26 settembre 1993. Ha 29 anni, capelli castano chiaro, occhi marroni e un’altezza di 184 centimetri. Non sappiamo molto sulla sua famiglia, ma sappiamo che ha studiato alla Colet Court, alla St Paul’s School e al New College a Oxford, dove ha conseguito una laurea in Scienze Umane. A 11 anni ha iniziato la sua carriera di attore con il suo ultimo spettacolo scolastico. Si è dedicato inizialmente al teatro, partecipando a produzioni come The Winterting all’Oxford Playhouse, The Alchemist all’Arcola Theatre e Romeo and Juliet al Southwark Playhouse. Nel corso degli anni ha anche preso parte a produzioni televisive e cinematografiche

L’attore è molto attivo sui social media, soprattutto su Instagram. Ha un account verificato con più di 35 mila followers, che possono trovare vari contenuti sul suo profilo. La sua prima condivisione su Instagram risale al 2016, e ad oggi conta un centinaio di post. Il suo profilo è principalmente dedicato a materiale promozionale riguardante Vikings Valhalla e altri progetti, ma include anche foto con colleghi ed amici, scatti professionali e momenti della sua vita privata. Nonostante l’attività di Leo Suter sui social media, il suo nome non compare quando si fa una ricerca nella barra di Facebook e Twitter, perciò non possiede né un account Twitter, né un profilo privato o una pagina pubblica su Facebook.

Vita privata

Leo Suter, l’attore, sembra essere attualmente single. Non ci sono prove concrete che sia fidanzato e sui suoi profili social non è presente alcuna foto che lo coinvolga in una relazione romantica. Non disponiamo di informazioni dettagliate su eventuali relazioni passate. Tuttavia, Leo Suter non ha mai parlato pubblicamente delle sue relazioni passate o presenti, quindi per ora non ci sono modi per saperne di più.