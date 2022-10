Chi è Leonardo Fiaschi? Vita privata, lavoro, età, fidanzata

Uno dei giudici di Tale e Quale show è una presenza nota al pubblico televisivo. Si tratta di Leonardo Fiaschi, imitatore provetto e comico in grado di riscuotere grande consenso presso il pubblico televisivo grazie alle sue performance. Tra i personaggi imitati più riusciti c’è Adriano Celentano: per diventare la copia perfetta del molleggiato, almeno nel timbro di voce e nei gesti, Leonardo si è allenato per ore da una amico, mimando lo show del celebre cantautore.

In realtà è un’altra l’esibizione che ha reso Leonardo Fiaschi famoso agli occhi del grande pubblico. Nel corso del programma tv Le Iene, infatti, il giovane comico toscano ha riprodotto in maniera fedelissima la voce di Papa Francesco. Grazie all’imitazione del Pontefice, è riuscito a fare uno scherzo memorabile a Paolo Brosio.

Gli esordi

Andiamo ora a scoprire chi è Leonardo Fiaschi. Il comico nasce in Toscana e precisamente a Livorno, il 17 maggio del 1985: il suo segno zodiacale è quello del Toro. Leo ha coltivato la passione per la recitazione e le gag comiche fin da quando era bambino. All’epoca le sue imitazioni facendo ridere soprattutto insegnanti e compagni di classe, poi dopo il liceo ha deciso di intraprendere la carriera da comico.

Prima ha lavorato in uno studio di grafica pubblicitaria, poi ha provato a sfondare nel mondo delle emittenti radiofoniche locali. A Radio 101 si fa notare proprio per le imitazioni, ma il successo arriva con l’approdo a Italia’s Got Talent. Dopo quest’esibizione arriva la chiamata tra i comici di Colorado Cafè. In quel contesto dà sfoggio di un’altra performance memorabile, quella del noto chef star della tv Gordon Ramsey.

Vita privata

Leonardo Fiaschi è legato da tempo ad una donna. Si tratta di Camilla Giordano, nome che dice poco anche a molti dei suoi fans in quanto si tratta di una presenza molto distante dallo show-business e dagli ambienti dello spettacolo in generale. Camilla è una pittrice per passione ed una commessa per lavoro.

Leonardo e Camilla si sono conosciuti da giovanissimi e a scuola e da allora sono inseparabili. Hanno diverse passioni comune, tra tutte quella per l’arte. Anche Leonardo, così come la sua fidanzata, ama dipingere nel poco tempo libero che ha a disposizione. Sa inoltre suonare il pianoforte ed è un amante degli animali. Ha anche un hobby che non condivide del tutto con la sua metà: il calcio.

L’esperienza di giudice nel programma Rai 1 di Tale e Quale show per lui rappresenta un ulteriore step nel percorso di crescita professionale della sua carriera. Nel 2016, infatti, fu concorrente della trasmissione. A distanza di sei anni è diventato un giudice del programma cominciato ieri, venerdì 30 settembre, su Rai 1, insieme a mostri sacri della televisione italiana. Gli altri tre giudici che condivideranno il tavolo con lui sono infatti Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio.

Una soddisfazione importante, ma negli ultimi anni la crescita di Leo è stata davvero notevole. Bati pensare che il suo Leonardo Fiaschi show ha fatto il giro d’Italia con esibizioni in diverse piazze e teatri. Inoltre è apparso anche su Striscia La Notizia.