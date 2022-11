Attrice britannica con una grande esperienza nel campo teatrale, Lesley Manville interpreta la Principessa Margaret nella serie tv The Crown. Seconda figlia di Giorgio VI, è stata la sorella della Regina Elisabetta II, recentemente scomparsa all’età di 96 anni. Ecco chi è l’attrice che ha interpretato Margaret nella celebre serie scritta da Peter Morgan e disponibile su Netflix.

Lesley Manville, biografia e carriera

Nata il 12 marzo 1956 a Brighton, Lesley Manville è una delle attrici più famose del Regno Unito. La sua formazione comprende una specializzazione in campo teatrale, che ha poi esteso anche sul set cinematografico e televisivo. A soli otto anni frequenta il conservatorio e si diploma in canto, per poi vincere numerosi concorsi nel Sussex.

Sono davvero moltissime le serie e le pellicole alle quali ha preso parte questa splendida attrice. Alcune tra le quali sono The Christmas Candle, Romeo and Juliet, Maleficent, Rupture, Il filo nascosto, Appuntamento al parco e Ordinary Love. Nel 2022 la star ha anche interpretato la principessa Margaret nella serie The Crown, un successo senza precedenti per il regista Peter Morgan, che in 5 stagioni ha raccontato la storia dei reali del Regno inglese. Qui, l’attrice veste magistralmente i panni di quella che è stata la sorella della regina, la Contessa di Snowdon. La donna sarebbe stata la legittima erede al trono qualora Elisabetta II fosse scomparsa prematuramente.

Vita privata

L’attore Gary Oldman è il marito di Lesley Manville. I due sono convolati a nozze nel 1987 ma hanno divorziato due anni dopo, quando l’attore la lascia dopo la nascita del loro primo figlio di nome Alfie, venuto al mondo nel 1989.

Successivamente Lesley si è sposata con Joe Dixon, ma anche questa volta il matrimonio naufraga e i due si lasciano nel 2004. Oggi l’attrice famosa per aver preso parte alla serie The Crown, vive felicemente nell’West Sussex con il figlio.