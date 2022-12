Lily Collins è una delle attrici più amate dell’ultimo decennio. Il suo viso e la sua simpatia sono inconfondibili, così come il suo talento dimostrato in numerosi anni di carriera. Recentemente, l’attrice ha acquisito ancora più fama grazie alla sua partecipazione in Emily in Paris, una commedia distribuita dal colosso Netflix e creata dal produttore Darren Star. La vicenda narra di Emily, interpretata proprio da Lily Collins, che si trasferisce a Parigi cercando nuove opportunità di lavoro. Se sei curioso di saperne di più sulla vita e la persona di Lily Collins, prosegui nella lettura!

Lily Collins, biografia e carriera

Nata nel 1989 a Guilford nel Regno Unito, Lily Collins ha iniziato a recitare sin da quando era ancora una bambina. Aveva infatti solo due anni quando ha partecipato all serie Growing Pains, mentre a cinque anni si è iscritta a teatro. Dopo essersi formata presso un’accademia di arte drammatica, studia anche giornalismo, passione che ha avuto da sempre. L’attrice ha scritto infatti per Seventeen, Elle e Teen Vogue.

Il suo primo ruolo al cinema è stato nel 2009 con la pellicola The Blind Side, un vero e proprio successo che l’ha fatta conoscere al mondo intero. Nel corso del tempo ha recitato anche in Shadowhunters – Città di ossa e in numerose serie tv e film. Tra questi citiamo Ted Bundy, Scrivimi Ancora, Fascino Criminale e la serie Netflix Emily in Paris, che in pochissimo tempo ha conquistato il pubblico della piattaforma.

Vita privata, fidanzata o single?

L’attrice ha avuto un’importante relazione con Zac Efron dal 2011 al 2012, mentre l’anno dopo, nel 2012 si è fidanzata con l’attore Jamie Campbell, conosciuto sul set di Shadowhunters – Città di ossa. La coppia si è definitivamente sciolta nel 2018 dopo anni di “tira e molla”. Oggi l’attrice è sposata con il regista Charlie Mcdowell con il quale ha ammesso di essere felicissima.