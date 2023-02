Uno dei personaggi più bizzarri e curiosi del noto programma “Avanti un altro” condotto da Paolo Bonolis su Canale 5 è senza dubbio Lo Iettatore“. Ma quali sono l’identità e il nome della moglie dell’Iettatore? Leggi per scoprirlo!

Biografia de Lo Iettatore

Lo Iettatore è nientemeno che Franco Pistoni, un membro fisso del programma, che anche nel 2023 farà parte dello spettacolo con una novità: sarà accompagnato dalla sua “moglie”, Giorgia Pianta. Franco Pistoni, nato il 6 marzo 1956 a Rieti sotto il segno dei Pesci, è un personaggio televisivo molto popolare ma del cui passato si sa poco.

Non è noto il suo percorso formativo, tuttavia si sa che fin da giovane ha avuto una grande passione per la scrittura e la poesia. Pistoni ha pubblicato quattro raccolte di poesie intitolate “L’acustica del Mar Egeo”, “Emporio di Razza”, “Risonanze di Costola” e “Delle Nuvole ogni Sera, Resiste”, per cui ha ricevuto il prestigioso Premio Nazionale Poesia “Levante 48”. Nonostante questi riconoscimenti, Pistoni è conosciuto soprattutto per il suo ruolo nello storico personaggio de “Lo Iettatore” nel programma televisivo “Avanti un Altro”.

Carriera

Pur essendo principalmente conosciuto per il personaggio comico de Lo iettatore in Avanti un Altro, Franco Pistoni è in realtà un artista a tutto tondo, capace di eccellere in diversi campi, tra cui la regia teatrale, la recitazione e la poesia.

Franco, noto come Lo Iettatore, è un personaggio televisivo molto amato in Italia. Ha fatto il suo esordio sul grande schermo nel film “Il nome della rosa” di Umberto Eco, e successivamente ha collaborato con numerosi registi come Manfredonia, Troisi e Baricco e Bertolucci.

Inoltre, è un attore teatrale e ha ricevuto tre nomination per il prestigioso premio “Ubu” per il Teatro. Tuttavia, la vera svolta della sua carriera è stata grazie alla sua partecipazione in “Avanti Un Altro”, il famoso gioco televisivo condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti su Canale 5 per oltre 10 anni. Nel programma, in onda anche di sera, Franco interpreta lo Iettatore, una figura iconica dello spettacolo.

L’artista ha iniziato a partecipare ad Avanti un Altro nel 2012, e il personaggio che interpreta, ovvero Lo iettatore, è ispirato a un personaggio che aveva già interpretato nel film “O Re” di Luigi Magni.

La poesia

Franco Pistoni, oltre ad essere noto per il suo personaggio comico de Lo Iettatore in Avanti un Altro, è anche un artista versatile che si cimenta nella regia teatrale, nella recitazione e nella scrittura, in particolare nella poesia. Ha pubblicato diverse raccolte di poesie e ha ottenuto successo anche all’estero con le sue opere avant-garde. La sua vasta gamma di talenti lo rende un’icona del mondo dello spettacolo, del teatro e della poesia in Italia.

Vita privata: lo Iettatore è sposato?

Non si sa molto riguardo alla vita amorosa di Franco Pistoni, poiché l’attore sembra essere molto riservato su questo aspetto della sua vita privata. Non ci sono indizi sui social che facciano presagire ad una storia d’amore con una persona, e non si conosce la sua situazione matrimoniale o se abbia una moglie. Tuttavia, è attivo sui social e ha circa 40.000 follower sul suo account Instagram ufficiale. Nel 2016, ha partecipato alla sfida “Belli contro Brutti” di Ciao Darwin. Nel suo tempo libero, Franco ama suonare la chitarra.