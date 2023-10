Chi è Lorenzo Amoruso: moglie, Manila, Instagram, Giulia Montanarini

Lorenzo Amoruso è famoso per essere stato un calciatore importante soprattutto negli anni novanta. Nato a Bari il 28 giugno del 1971 l’uomo ha giocato come difensore centrale fino al 2010. Fu uno dei primi italiani a emigrare all’estero quando dopo le esperienze con Bari e Fiorentina, oltre alle parentesi con Mantova e Vis Pesaro, nel 1997 firmò però i Glasgow Rangers con gli scozzesi avrebbe poi collezionato 149 partite segnando 13 reti.

Dal 2003 al 2006 invece ha giocato con i Blackburn Rovers dimostrando di essere ormai in una condizione fisica che non gli garantiva sufficiente continuità per essere a certi livelli. In tre anni infatti collezionò appena 18 presenze condite da 3 gol. Nella stagione 2007/08 ha giocato con i Cosmos segnando 8 reti in 52 partite.

Lorenzo Amoruso e la vita privata

Lorenzo Amoruso ha avuto un’importante storia d’amore con Manila Nazzaro ex Miss Italia nel 1999. Con questa ha partecipato all’ottava edizione di Temptation Island dimostrando di vivere un rapporto fatto di alti e bassi. I due sono stati insieme dal 2018 al 2023 poi dopo che si sono lasciati la donna si è legata a Stefano Oradei con cui sta tutt’ora.

Quello che appare evidente è che la coppia ha dimostrato comunque di volersi bene e ha vissuto una storia d’amore piena di emozioni. Oggi Lorenzo Amoruso sogna di tornare nel mondo del calcio dopo che dal 2010 al 2012 è stato coordinatore degli osservatori della Fiorentina. Nel 2012 ha conseguito la qualifica di direttore sportivo a Coverciano. Negli ultimi anni però l’abbiamo visto molto più impegnato nel mondo dello spettacolo che in quello dello sport, dove ha dimostrato di sapersi muovere bene e con personalità oltre che piglio. Ora starà a lui decidere come muoversi una volta arrivato a 52 anni e con ancora tempo per dire la sua di fronte a un pubblico sempre più importante che lo stima e ha imparato a conoscerlo e apprezzarlo.