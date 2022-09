Chi è Lorenzo Biagiarelli, compagno di Selvaggia Lucarelli? Età, carriera

Lorenzo Biagiarelli è famoso per essere legato da diverso tempo con la giornalista Selvaggia Lucarelli.

Lorenzo Biagiarelli: vita privata

Lorenzo Biagiarelli nasce a Cremona nel 1990. Egli, insieme alla sua famiglia, dall’infanzia sino alla prima maturità vive nella cittadina di Senigallia, dove consegue una laurea in Storia. Tuttavia, le passioni di Lorenzo prendono un’altra direzione. Egli si dedica allo studio della musica e della cucina. Lorenzo si fa conoscere nel panorama musicale con il nome di B-Law. Per quanto riguarda l’interesse culinario, inizialmente, lo declina sui suoi profili social, dove lo documenta attraverso i suoi viaggi alla scoperta dei sapori etnici, gli apre le porte del mondo televisivo. L’intuizione geniale di Lorenzo apre le porte al mondo della televisione. Infatti, nel 2019 presenzia in qualità di giudice nel programma Cortesie per gli ospiti – Bed and Breakfast. E dal 2020, egli è a bordo della troupe É sempre mezzogiorno!

Storia d’amore con Selvaggia Lucarelli

Lorenzo è impegnato sentimentalmente da 2 anni con l’opinionista Selvaggia Lucarelli, la quale sembra aver ritrovato finalmente la serenità in amore dopo aver sofferto tantissimo. I due piccioncini sono separati da circa 16 anni di differenza, ma a quanto ciò non è assolutamente un problema.

Lorenzo Biagiarelli: partecipazione a Ballando con le Stelle

Lorenzo è uno dei nuovi protagonisti dell’edizione 2022 di Ballando con le stelle. Chissà cosa avrà da ridire Selvaggia sul suo ballerino!