Chi è Lorenzo Musetti? Vita privata, carriera, fidanzata, instagram

Male che vada chiuderà la stagione con due tornei Atp vinti ad appena 20 anni. Domenica 23 ottobre Lorenzo Musetti ha raggiunto un traguardo fondamentale per la sua carriera: il giovane tennista toscano ha vinto, infatti, il torneo Atp 250 di Napoli.

Oltre alla soddisfazione e ai punti per il ranking, Musetti ha potuto alzare un trofeo davanti al pubblico italiano e sotto gli occhi dei suoi genitori, giunti per l’occasione da Carrara proprio per la finale del challenge. Inoltre in finale Lorenzo ha battuto quello che, oltre ad essere per sua stessa ammissione un modello, è anche amico. Per aggiudicarsi il torneo napoletana, Musetti ha regolato in due set il connazionale Matteo Berrettini.

Prime vittorie e sacrifici quotidiani

Vediamo chi è Lorenzo Musetti, tennista ventenne considerato il futuro del tennis italiano al pari di Jannik Sinner. Musetti ha vinto il suo primo Atp ad Amburgo all’età di 20 anni: è nato, infatti, a Carrara il 3 marzo 2002, sotto il segno zodiacale dei Pesci. E’ alto 1,85 m per 78 chilogrammi di peso.

Fin da bambino è sui campi di tennis: la sua prima racchetta l’ha impugnata all’età di 5 anni e da allora non ha più abbandonato questo sport. Da ragazzo ha frequentato il liceo nella città dove è cresciuto alternando lezioni a scuola, a quelle di tennis col maestro Simone Tartarini. Per farlo allenare ogni giorno il padre Francesco lo accompagnava da Carrara, la sua città, alla provincia di La Spezia, dove aveva sede il circolo Junior Tennis San Benedetto. Un viaggio di un’ora auto all’andata e un’altra al ritorno: in tutto 80 chilometri al giorno fatti per garantire a Lorenzo una preparazione adeguata. Alla luce dei risultati dell’ultimo anno ne è valsa la pena.

Fin da ragazzo Lorenzo ha fatto vedere a tecnici ed appassionati di avere doti non comuni con la racchetta tra le anni. Nel 2019 è diventato il tennista italiano più giovane della storia a vincere uno Slam della categoria juniores: aveva appena 16 anni e grazie a quel risultato salì al primo posto nel ranking modiale Itf dedicato ai tennis juniores.

Il primo grande match della sua carriera da pro è stata all’Atp 500 di Acapulco dove ha battuto l’argentino Diego Schwartzman, all’epoca numero 9 del ranking mondiale. L’estate 2022 gli regala il primo grande successo tra i grandi: vince il torneo Atp di Amburgo, battendo in finale lo spagnolo Carlos Alcaraz, altro predestinato del tennis mondiale e che di lì a poco vincerà gli Us Open.

Vita privata e Instagram

Lorenzo Musetti è molto legato alla sua famiglia. Ha dedicato la vittoria di Napoli ai genitori che sono partiti alle 4 di notte da Carrara per vederlo dal vivo, mentre ad Acapulco, dopo aver alzato il trofeo, aveva avuto un pensiero per sua nonna, alla luce del rapporto speciale tra i due.

Al momento Lorenzo è single. In un’intervista ha riferito di non essere fidanzato, soprattutto perché il tennis lo assorbe molto e lo costringe a viaggiare per il mondo. Lorenzo Musetti è presente su Instagram, dove condivide molti contenuti quasi tutti legati al tennis che conta 222mila followers.

Continua a leggere su MigliorTelevisore