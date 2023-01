Louis Garrel è un artista davvero unico: figlio d’arte, è noto per la sua ecletticità e versatilità, un talento che lo ha portato a brillare sia come attore che come regista. Lo abbiamo conosciuto nel famoso film di Bernardo Bertolucci The Dreamers, in cui interpreta Théo, e oggi è tornato in scena con un nuovo film, “L’innocente“, che sarà in tutte le sale cinematografiche dal 19 gennaio 2023.

Biografia e carriera

Louis Garrel è nato a Parigi nel 1983 da una famiglia di artisti. Sua madre Brigitte Sy è regista e attrice, suo padre Philippe Garrel è un regista e Maurice Garrel, il nonno, è stato un attore. Anche la sorella Esther Garrel lavora nel mondo del cinema. A sei anni ha iniziato a recitare in Les baisers de secours, un film diretto da suo padre. Ha poi continuato a recitare in molti altri film, anche con la partecipazione di altri membri della sua famiglia. Negli ultimi anni ha avuto ruoli importanti sia in Francia che all’estero, dimostrando di essere un talento di grande successo.

Vita privata e Laetitia Casta

Louis Garrel è un noto attore e regista francese, conosciuto anche in Italia perché dal 2007 è stato fidanzato con la regista e attrice Valeria Bruni Tedeschi, che è la sorella della cantante Carla Bruni. Durante la loro relazione hanno adottato una bambina, Oumy Bruni Garrel. L’attore ha poi iniziato una relazione con la modella e attrice Laetitia Casta. I due si sono sposati nel 2017 e hanno avuto un figlio, Azel, nel 2021. L’attore è una persona molto discreta e riservata quando si tratta della sua vita privata.

La sua unione con Laetitia è stata celebrata in segreto in Corsica, senza la presenza di amici e parenti. La notizia della sua gravidanza è rimasta nascosta fino all’ottavo mese. Di recente, l’attore ha inoltre deciso di disattivare tutti i suoi profili sui social media, nonostante in precedenza avesse un’attiva presenza online. Si dice che la decisione sia stata presa per preservare la privacy della sua famiglia e del suo bambino.

La coppia si è sposata di nascosto nel 2017 nella città natale di lei, Lumio in Corsica. Laetitia aveva paura di sposarsi, nonostante i suoi genitori abbiano un’unione felice. Alla fine, tuttavia, ha trovato il coraggio di andare avanti con il matrimonio, affermando di essere diventata più sicura grazie a lui. Ha confessato di amare la goffaggine di Louis, la sua vivacità, il suo ardore e la sua intelligenza. A causa della loro chimica, con lui non si annoia mai. Louis, dal canto suo, è rimasto incantato dalla bellezza di Laetitia fin dai primi giorni in cui si sono incontrati.

“Ero convinta che fosse meglio sposarsi tardi. Ho sempre avuto paura di sposarmi, sebbene i miei genitori abbiano un’unione felice. Con Louis ho superato i miei timori, i pregiudizi. Ho guadagnato tanta sicurezza. In fondo solo gli stupidi non cambiano idea.”

“L’innocente”, nuovo film di Louis Garrel

Il film narra la storia di Abel, un acquario di guida ancora afflitto per la morte prematura della moglie. Preoccupato anche per la madre Sylvie, che ha recentemente sposato Michel, un ex-rapinatore, Abel decide di seguirlo di nascosto e coinvolge l’amica Clémence per aiutarlo a scoprire la verità. Inoltre, durante il loro viaggio, i due protagonisti sperimentano le gioie e le difficoltà dell’amore e della perdita.