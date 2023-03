Chi è Luca Daffrè, nuovo tronista di Uomini e donne? Età, Instagram, Isola dei Famosi, Oriana

Conosci Luca Daffrè, l’affascinante deejay di Trento che sta conquistando il mondo della televisione?

Laureato in scienze motorie e appassionato di kitesurf, Luca è un vero amante degli sport all’aria aperta. Ma non è solo questo: il suo profilo Instagram @luca.daff è pieno di foto che mostrano la sua vita dinamica e avventurosa, che lo hanno reso già noto nel mondo della televisione. Infatti, nel 2018 ha partecipato a Uomini e Donne come corteggiatore di Teresa Langella, attirando l’attenzione del pubblico con la sua simpatia e il suo charme irresistibile.

Luca Daffrè: Uomini e donne e reality

Ma Luca non si è fermato lì: nel 2019 è tornato nello studio di Maria De Filippi per corteggiare Angela Nasti, dimostrando ancora una volta la sua determinazione nel cercare l’amore. Non solo corteggiatore, ma anche tentatore: nel 2018 Luca ha partecipato a Temptation Island, mettendo alla prova le relazioni dei concorrenti con il suo fascino e la sua personalità magnetica.

E non dimentichiamo l’Isola dei Famosi: nel 2022, Luca ha preso parte al reality subentrando a metà stagione e dimostrando la sua forza e la sua resilienza. Luca è anche un grande amico di Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez, e ha persino partecipato ad un video musicale di Fedez. Nel 2021 ha avuto una relazione con la modella Camilla Caimi, ma della sua vita privata sappiamo ancora poco. Insomma, Luca è un personaggio poliedrico e interessante, che ha conquistato il pubblico con la sua personalità unica e il suo stile inconfondibile. Non vediamo l’ora di scoprire quali avventure lo aspettano nel futuro!

Il nuovo tronista

Luca Daffrè: un nome che tutti conosciamo. È stato tentatore a Temptation Island e corteggiatore di Teresa Langella e Angela Nasti in due diverse stagioni di Uomini e Donne. Ma questo modello e influencer di Trento non si è fermato qui. Dopo anni di è tornato a farsi vedere in tv a L’Isola dei Famosi, dove si è classificato al secondo posto, dimostrando la sua forza, la sua resistenza e la sua determinazione. E ora, da Febbraio 2023, Luca Daffrè è il nuovo tronista a Uomini e Donne!

Ma nonostante la sua popolarità, Luca mantiene molta riservatezza circa la sua vita privata e il suo passato. Ciò lo rende ancora più intrigante e affascinante, con un alone di mistero che lo circonda. Apprezzato sia dalla Langella che dalla Nasti per la sua sincerità e la sua personalità unica, Luca è stato anche amico di Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez, l’ex fidanzata di Francesco Monte. E non dimentichiamo gli opinionisti di Uomini e Donne, che hanno elogiato la sua partecipazione al programma.

Carriera e social

Luca Daffrè è un vero e proprio atleta del mondo della moda e del glamour. Dopo anni di nuoto agonistico, ha deciso di dedicarsi a crescere professionalmente come modello, trasferendosi addirittura in Australia per coltivare la sua passione. Tornato in Italia, Luca ha lavorato con i grandi nomi della moda come Dolce & Gabbana e Armani, diventando uno dei volti più noti del mondo della moda. Grazie alla sua amicizia con Fedez, ha partecipato ad un video musicale diventando un vero e proprio influencer con oltre 250mila follower su Instagram.

Il suo fascino e la sua sincerità hanno fatto breccia nel cuore dei fan, tanto che è tornato nello studio della De Filippi anche nel 2019 per corteggiare Angela Nasti.

E ora, dopo essere diventato un volto noto del mondo dello spettacolo, Luca è pronto per una nuova avventura: da Febbraio di quest’anno è tronista nel celebre dating show Uomini e Donne, tornando nello studio che lo ha lanciato come corteggiatore. Con il suo fascino, la sua simpatia e la sua determinazione, non c’è dubbio che Luca Daffrè conquisterà il cuore di molte donne e farà sognare i suoi fan.