Chi è Luca Ravenna? Biografia, vita privata, fidanzata, curiosità

Luca Ravenna è un attore, un comico e uno sceneggiatore, nato nel 1987 a Milano. Non appena raggiunta la maggiore età, lascia la Lombardia per trasferirsi a Roma dove frequenta con successo il Centro Sperimentale con indirizzo sceneggiatura. Diventato famosa grazie alla crew comica The Pills, con il quale ha scritto il film del 2016 “Sempre meglio che lavorare“, Luca è molto riservato per quanto riguarda la sua vita privata. La sua notorietà giunge al top, grazie alla partecipazione al nuovo comedy show italiano Amazon Original condotto da Fedez e Mara Maionchi, LOL: Chi ride è fuori!

Chi è Luca Ravenna?

Nome: Luca:

Cognome: Ravenna

Anno di nascita: 27 settembre 1987

Luogo di nascita: Milano

Segno zodiacale: Bilancia

Biografia

Luca Ravenna è nato a Milano nel 1987. A 18 anni si è trasferito a Roma dove ha frequentato il Centro Sperimentale con indirizzo sceneggiatura. Il suo innato talento lo porta a diventare presto anche un autore televisivo e uno sceneggiatore. Nel 2016, prende parte al progetto insieme a The Pills con la realizzazione del film “Sempre meglio che lavorare”.

Carriera

Vanta molte esibizioni anche nei comedy club e nei teatri italiani. Il comico è stato protagonista anche di alcuni programmi Rai, tra questi ha partecipato anche alla stagione 2016-2017 insieme a Quelli che il calcio. Nel 2015 ha affiancato Repubblica, con la stesura di una web serie, intitolata Non c’è problema. La recente partecipazione, che l’ha visto emergere nel nuovo comedy show Lol Chi ride è fuori, è diventata una delle più significative esibizioni della sua carriera.

Vita privata

Non si sa praticamente nulla della sua vita privata. Non si sa se attualmente è fidanzato. L’unica cosa nota, e da cui si potrebbe prendere spunto per ricavare qualche informazione, è che nei i suoi spettacoli utilizza molti spunti di vita personale durante i dialoghi.

Social

Per seguire Luca Ravenna sulla sua pagina ufficiale, potete collegarvi al suo account instagram @lucaravennagol. Sui social, Luca è molto seguito e ama condividere la sua quotidianità con i follower.