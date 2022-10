Chi è Luca Tommassini? Età, madre, padre

Luca Tommassini è un abile e ricercato coreografo che ha lavorato con molte pop star. Tommassini, infatti, è riconosciuto come uno dei maggiori artisti nel mettere in atto coreografie che fanno colpo sul pubblico e gli spettatoti presenti. Tommassini ha collaborato molte volte con Maria De Filippi per quanto riguarda il programma “Amici”. Ha curato personalmente molte coreografie che hanno ricevuto il plauso dalla stessa presentatrice e degli allievi. Tommassini è creatore di meravigliosi scenari sul palco che hanno attirato l’ attenzione non solo dei professionisti del programma, ma anche dello spettatore, incantato dalle idee del direttore artistico e dal modo in cui riesce a metterle in pratica.

Luca Tommassini, biografia

Luca Tommassini è nato a Roma, il 14 febbraio del 1970. Sin dalla sua adolescenza, Tommassini si rende conto di avere una spiccata attitudine verso il ballo, e si iscrive alla scuola dedicata a questa forma di arte di Enzo Turchi, marito di Carmen Russo. Questa sua decisione sarà approvata dalla madre, sua grande sostenitrice, ma non dal padre, uomo rozzo e manesco. Lo stesso artista ha raccontato che il padre, nel momento in cui venne a sapere di questa passione del figlio verso la danza, lo affrontò a muso duro, colpendolo con un oggetto di casa. Fatto che determinò una sorta di mutismo nell’ artista, da cui riuscì ad uscirne solo con l’ aiuto di uno psicologo che lo aiutò a superare il trauma subito e a perseguire, con ancora più decisione e risolutezza, i suoi obiettivi.

La scalata verso il successo

Tommassini, dopo essersi diplomato in danza classica al Balletto di Roma, decide che l’ Italia gli sta stretta e di perfezionare e migliorare gli insegnamenti che ha appreso. Si trasferisce in America, prima a New York e poi a Los Angeles, dove il suo talento non passa inosservato e viene notato da molti artisti contemporanei. Il coreografo, infatti, attraverso l’ esperienza americana, entra in contatti con numerose star internazionali che ne richiedono i servigi, affascinati dalle sue idee innovative. Tommassini, grazie alle sue conoscenze che lo rendono molto popolare, è riuscito a lavorare con artisti della musica quali Madonna, di cui è stato anche ballerino nel tour del 1993, Prince, Robin Williams, Kate Perry, Pink, Beyoncè e moltissimi altri. Esperienze varie che lo hanno reso uno dei migliori coreografi in circolazione. Gery Halliwell, ex spice girl, ha voluto che Tommassini curasse personalmente i dettagli dei suoi video per rilasciare la sua carriera una volta lasciato il celebre gruppo inglese.

La sua famiglia d’ origine

Abbiamo detto che le scelte di Tommassini non sono state sempre facili da prendere per la presenza di un padre che lo ha fortemente contrastato. Lo scenografo ha potuto diventare il grande artista internazionale che conosciamo grazie all’ aiuto e al supporto della madre, che gli è stata sempre vicino e lo ha aiutato a realizzare i suoi sogni. Il padre era invece molto violento e picchiava sia lui che la moglie. Una presenza imbarazzante che Tommassini ha avuto il coraggio di cacciare di casa, dopo l’ ennesimo, violento litigio in famiglia.